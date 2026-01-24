Mumbai News: मुंबईकरांनो सावध व्हा! उघड्यावर लघवी, थुंकणे महागात पडणार; बीएमसीने दंड वाढवला, आता किती आकारणार? वाचा...

मुंबई : मुंबई शहरात कचरा टाकणारे आता अडचणीत सापडले आहेत. कारण बीएमसी कठोर कारवाई करणार आहे. मुंबईतील लोक सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकू नये, उघड्यावर कचरा जाळू नये, रस्त्यावर थुंकू नये, कपडे धुवू नये किंवा लघवी करू नये यासाठी बीएमसीने दंडाची रक्कम दुप्पट करून दहा पट केली आहे. बीएमसी आयुक्तांनी दंडाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. पुढील महिन्याच्या १ फेब्रुवारीपासून हा नियम लागू केला जाईल..वेगवेगळ्या प्रकारच्या कचरा टाकण्यासाठी किती दंड असेल?रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे: ₹२०० वरून ₹५०० पर्यंत वाढवले.थुंकणे: ₹२०० वरून ₹२५० पर्यंत वाढवले.उघड्यावर आंघोळ करणे: पूर्वी ₹१००, आता ₹३००.लघवी करणे: पूर्वी ₹२००, आता ₹५००..शौच करणे: पूर्वी ₹१००, आता ₹५००.पक्ष्यांना आणि प्राण्यांना खायला घालणे: पूर्वी ₹५००, आता ₹५००.भांडी/कपडे धुणे: पूर्वी ₹२००, आता ₹३००.कचरा जाळणे: पूर्वी ₹२००, आता ₹५००.फ्लशिंग बिन: पूर्वी ₹२०००, आता ₹२०,००० ते ₹२५,००० पर्यंत वाढवले.व्यावसायिक मालमत्तांमध्ये कचरा जाळणे: ₹१०० वरून ₹१०,००० पर्यंत वाढवले..Mumbai: मुंबईत रेल्वे ट्रॅकवरून केबल-स्टेड पूल जाणार! महालक्ष्मी-सात रस्ता...; तो कुठे जोडणार? जाणून घ्या....वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या आदेशांचे "जाणूनबुजून उल्लंघन" केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महापालिका अधिकाऱ्यांना फटकारले. अधिकारी देखील त्याच प्रदूषित हवेत श्वास घेत आहेत आणि "वेगळ्या जगात" राहत नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. न्यायालयाने त्यांचे वेतन रोखण्याचा इशाराही दिला..मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल आणि घसरत्या हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकात (AQI) सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई आणि नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे वेतन रोखण्याची धमकी दिली. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने वारंवार केलेल्या आदेशांचे "जाणूनबुजून उल्लंघन" केले जात आहे..Raj Thackeray: ‘राज’कारणाची लवचिक खेळी! कल्याण-डोंबिवलीतील सत्तासूत्रामुळे ठाकरे व्यथित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.