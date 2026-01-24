मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांनो सावध व्हा! उघड्यावर लघवी, थुंकणे महागात पडणार; बीएमसीने दंड वाढवला, आता किती आकारणार? वाचा...

Mumbai garbage fine rules: मुंबईमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे आणि उघड्यावर कचरा जाळणे यासारख्या कृत्यांसाठी बीएमसीने दंड वाढवला आहे. नवीन नियम १ फेब्रुवारीपासून लागू होतील.
Mumbai garbage fine rules

Mumbai garbage fine rules

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई शहरात कचरा टाकणारे आता अडचणीत सापडले आहेत. कारण बीएमसी कठोर कारवाई करणार आहे. मुंबईतील लोक सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकू नये, उघड्यावर कचरा जाळू नये, रस्त्यावर थुंकू नये, कपडे धुवू नये किंवा लघवी करू नये यासाठी बीएमसीने दंडाची रक्कम दुप्पट करून दहा पट केली आहे. बीएमसी आयुक्तांनी दंडाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. पुढील महिन्याच्या १ फेब्रुवारीपासून हा नियम लागू केला जाईल.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
BMC
Municipal Corporation
bombay high court
mumbai high court
Drainage Cleaning
Municipal administrators
fine collected
bmc center
garbage news
Brihanmumbai Municipal Corporation
Not Cleanliness
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.