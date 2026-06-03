मुंबई

Mumbai News: पूरमुक्त मुंबईसाठी महापालिका सज्ज! पंपिंग स्टेशन, पर्जन्यवाहिन्यांवर लक्ष

Mumbai Municipal Corporation : पूरमुक्त मुंबईसाठी मुंबई महापालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. पालिकेने पाणी साचण्याच्या टाळण्यासाठी विविध समस्या उपाययोजना सुरू केल्या जात आहेत.
BMC

BMC

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : पंपिंग स्टेशन आणि पर्जन्य जलवाहिन्याच्या जाळ्यांचे मजबूतीकरण, तसेच पूरप्रवण क्षेत्रावर अधिक लक्ष देण्यावर पालिका प्रशासनाचा भर देवून पूरमुक्त मुंबईसाठी मुंबई महापालिका प्रशासन सज्ज आहे.

Loading content, please wait...
rain
Mumbai
Monsoon
BMC
Municipal Corporation
Municipal administrators
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation