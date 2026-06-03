Mumbai News: पूरमुक्त मुंबईसाठी महापालिका सज्ज! पंपिंग स्टेशन, पर्जन्यवाहिन्यांवर लक्ष

मुंबई : पंपिंग स्टेशन आणि पर्जन्य जलवाहिन्याच्या जाळ्यांचे मजबूतीकरण, तसेच पूरप्रवण क्षेत्रावर अधिक लक्ष देण्यावर पालिका प्रशासनाचा भर देवून पूरमुक्त मुंबईसाठी मुंबई महापालिका प्रशासन सज्ज आहे..पावसाळ्यासाठी मुंबई महापालिका सज्ज झाली आहे. मुंबईला पूरमुक्त ठेवण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर तयारी पूर्ण केली आहे. पाणी साचण्याच्या टाळण्यासाठी विविध समस्या उपाययोजना अमलात आणल्या जात आहेत. नाले सफाईची कामे: शहरात १०० टक्क्यांहून अधिक नालेसफाई पूर्ण झाली असून, उर्वरित कामे १० जूनच्या अंतिम मुदतीपूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे..Monsoon Clouds Arabian Sea : मॉन्सूनची चाहूल! गोवा, कर्नाटक, केरळ किनारपट्टीवर मोठे ढग तयार; मुंबईसह उपनगरांत पावसाला सुरूवात.पंप बसवणेसखल भागात पाणी साचू नये म्हणून संपूर्ण मुंबईत ५०० हून अधिक पंप बसवण्यात आल्याची माहिती पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली..उपाययोजनांवर भरसर्व प्रमुख आणि उपनाल्यांमधील गाळ, कचरा आणि अडथळे काढणे. मिठी नदीसल नदी नाल्यांचे तसेच पर्जन्य जलवाहिन्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण, मजबूतीकरण करणे, पंपिंग स्टेशनची क्षमता वाढवणे, पाणी साचणाऱ्या भागांत उच्च क्षमतेची पंपिंग स्टेशन्स उभारणे आदी उपायोजना करण्यात येत असल्याचे पालिका प्रशासनाने सांगितले..Mumbai Pune Expressway: 'मिसिंग लिंक'ने MP च्या मंत्र्यांना केले थक्क! पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेसाठी महाराष्ट्राचा झिरो बजेट फॉर्म्युला वापरणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.