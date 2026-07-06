Mumbai Weather: मुंबईत ८० किमी वेगाने वारे वाहणार; क्रेन, मचानबाबत पालिकेचे बिल्डर्स कंत्राटदारांना 'हे' कडक नियम जारी

मुंबई : मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगर क्षेत्रात ताशी ७० ते ८० किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या गंभीर हवामानाचा धोका लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने शहरातील सर्व विकासक (बिल्डर्स), वास्तुविशारद, कंत्राटदार आणि प्रकल्प व्यवस्थापकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सुरक्षा नियमावली जारी केली आहे..वादळी वाऱ्यांमुळे बांधकाम स्थळांवर दुर्घटना होण्याची शक्यता असल्याने पालिकेने 'हाय अलर्ट' मोडवर येत हे निर्देश दिले असून, याचे उल्लंघन केल्यास कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे..Mumbai Rain: मुंबईची तुंबई! बेस्टची सेवा विस्कळीत, अनेक मार्गात बदल; वाचा सविस्तर.उंचावरील सुटे साहित्य त्वरित हटवा!मचान आणि परांचीची तपासणी: बांधकामासाठी उभारलेले तात्पुरते मचान (स्कॅफोल्डिंग), सुटे साहित्य, क्रेनवरील साहित्य, संरक्षण भिंती आणि पत्रे भक्कम स्थितीत असल्याची खात्री करावी.टेरेसवरील साहित्य आवरा: इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवर, गच्चीवर (टेरेस) आणि उंचावरील प्लॅटफॉर्मवर असलेले सुटे व खुले साहित्य त्वरित हटवावे किंवा योग्य प्रकारे बांधून सुरक्षित करावे, जेणेकरून ते वाऱ्याने खाली कोसळणार नाही..खोदकाम आणि क्रेनचे काम तात्काळ थांबवालिफ्टिंग ऑपरेशन्स बंद: टॉवर क्रेन, मटेरियल होईस्ट, बांधकाम लिफ्ट आणि उचलण्याची उपकरणे (लिफ्टिंग इक्विपमेंट) यांची स्थिरतेच्या दृष्टीने तपासणी करावी. हवामान धोकादायक वाटल्यास उंचावरची सर्व कामे आणि उचलण्याची कामे तात्काळ थांबवावीत.खोदकामावर देखरेख: ज्या ठिकाणी पायासाठी किंवा इतर कामांसाठी खोदकाम करण्यात आले आहे, तिथे योग्य सुरक्षा उपाययोजना करून काटेकोर देखरेख ठेवावी. बांधकाम परिसरात प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र कायम ठेवावे..कामगारांसाठी पीपीई आणि फॉल प्रोटेक्शन बंधनकारकसर्व कामगारांनी निर्धारित वैयक्तिक सुरक्षा साधनांचा तसेच उंचावर काम करताना आवश्यक 'फॉल प्रोटेक्शन' (सुरक्षा दोर व जाळ्या) वापरणे बंधनकारक आहे.संपूर्ण बांधकाम स्थळाची तात्काळ सुरक्षा तपासणी करून सर्व असुरक्षित बाबी विलंब न करता दुरुस्त कराव्यात..Missing Link: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकची एक लेन सुरू, दुसरी बंद; वाहतूक पर्यायी मार्गाने, प्रवास करण्याआधी चेक करा.'अतितातडीची बाब' म्हणून पाहा; पालिकेचा कडक इशाराहवामान परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत सर्व संबंधितांनी या सुरक्षाविषयक सूचनांकडे 'अत्यंत तातडीची बाब' म्हणून पाहावे, असे पालिकेने म्हटले आहे.."कामगार, परिसरातील रहिवासी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे. सर्व विकासकांनी या नियमांचे आणि उत्कृष्ट बांधकाम पद्धतींचे काटेकोरपणे पालन करावे, सुरक्षा नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे," असे आवाहन महानगरपालिकेकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.