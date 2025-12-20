Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! मढ ते वर्सोवा अवघ्या १० मिनिटांत पोहोचणार; केबल पूल लवकरच सुरु होणार

मुंबई : मढ-वर्सोवा केबल-स्टेड पूल प्रकल्पाच्या बांधकामात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. ज्यामुळे मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीतून मोठी दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. बीएमसी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करण्याची तयारी करत आहे. सुमारे २,३९५ कोटी रुपये खर्चून बांधल्या जाणाऱ्या या पुलाला केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे..त्यानंतर प्रकल्पाच्या ठिकाणी प्राथमिक सर्वेक्षण आणि माती परीक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हा पूल मढ जेट्टी रोडपासून सुरू होईल, खाड्या ओलांडेल आणि अंधेरीच्या वर्सोवा परिसरातील फिशरीज युनिव्हर्सिटी रोडजवळ जोडेल . सध्या, वर्सोवा आणि मढ दरम्यान कोणताही थेट मार्ग नाही. ज्यामुळे प्रवाशांना लोखंडवाला, ओशिवरा, लिंक रोड किंवा मार्वे रोड मार्गे लांब आणि वेळखाऊ प्रवास करावा लागतो..Thane Traffic: मतमोजणी दिवशी बदलापूर ‘अलर्ट मोड’वर, वाहतुकीत मोठे फेरबदल, नागरिकांनी पर्यायी मार्ग वापरण्याचे आवाहन!.गर्दीच्या वेळेत, हा प्रवास एक ते दीड तासांचा असतो. प्रस्तावित पूल बांधल्यानंतर, अंतर अंदाजे १८ ते २० किलोमीटरने कमी होईल आणि प्रवासाचा वेळ फक्त १० मिनिटे राहील. याचा थेट फायदा हवाई दल क्षेत्र, आयएनएस हमला, मध, मार्वे, मालाड आणि कांदिवली येथे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना होईल. २.०६ किमी लांबीच्या या पुलावर ६०० मीटर केबल-स्टेड सेक्शन असेल, ज्यामध्ये ३०० मीटरचा मुख्य स्पॅन असेल..दहिसर-भाईंदर कोस्टल रोडला जोडणारा एक अतिरिक्त मार्ग देखील प्रस्तावित आहे. बीएमसी अधिकाऱ्यांच्या मते, वन विभागाकडून अंतिम मंजुरी आणि उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर पूर्ण प्रमाणात काम सुरू होईल, हा प्रकल्प ३१ मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. तर दुसरीकडे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे अधिकृतपणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे हा भारतातील पहिला ६-लेन रुंद काँक्रीट, प्रवेश-नियंत्रित टोल एक्सप्रेसवे आहे..Kalyan Traffic: कल्याणमध्ये वाहतुकीत बदल! 'हा' महत्त्वाचा पूल २० दिवस बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग? .हे ९४.५ किमी अंतर कापते आणि महाराष्ट्र राज्याची राजधानी आणि भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या रायगड-नवी मुंबईला महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक राजधानी असलेल्या पुण्याशी जोडते. मुंबई-पुणे एक नवीन द्रुतगती महामार्ग आता मार्गी लागला आहे. केंद्र सरकारने ₹१.५ लाख कोटी किमतीच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याने, प्रवास आणि गतिशीलता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्रातील रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व सुधारणा होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.