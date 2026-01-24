BMC Mayor : भाजप-शिवसेनेचा पेच सुटेना, महापौरपदाची निवड लांबणीवर; फेब्रुवारीत होणार निर्णय

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत महापौर पदाची आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर आता महापौर कोण होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. महापौर पदासाठी ३१ जानेवारीला मतदान घेतलं जाणार होतं. पण आता ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती समोर येतेय. त्यामुळे नव्या महापौरांच्या निवडीला फेब्रुवारीत मुहूर्त मिळण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि शिंदे सेनेकडून अद्याप गटाची नोंदणी कोकण आयुक्तालयाकडे झालेली नाहीय. त्यामुळेच महापौर निवड कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे..बीएमसी निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर २१ जानेवारीला आरक्षण सोडत जाहीर झाली. यात मुंबईत खुल्या गटासाठी महिला आरक्षण जाहीर झाले. यानंतर २७ जानेवारीला महापौर पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार होते. प्रशासनाकडून ३१ जानेवारीला महापौर निवडीची जाहीरात देण्याची तयारीही करण्यात आली होती. पण आता या कार्यक्रमाला स्थिगिती दिल्याची माहिती समोर येतेय..एका कॉलवर लाडक्या बहिणींच्या शंकांचे निरसन, e-KYCसह कोणत्याही तक्रारींसाठी हेल्पलाइन नंबर जारी.महापालिकेत आतापर्यंत काँग्रेस, मनसे आणि एमआयएमकडून नगरसेवकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. ठाकरे गटानेही त्यांच्या ६५ नगरसेवकांची नोंदणी केलीय. मात्र प्रमाणपत्राची पावती महापालिका सचिव कार्यालयात जमा केलेली नाही. तर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेवकांची नोंदणी अद्याप झालेली नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यानं महापौर निवडीचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे..महापौर कोण होणार यावरून भाजप आणि शिवसेनेत पेच असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. एका बाजूला शिवसेना शिंदे गट महापौर पदासाठी आग्रही असल्याचं म्हटलं जात आहे. तर दुसरीकडे महापौर भाजपचाच होईल असं भाजपच्या दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्ट केलंय. यामुळेच दोन्ही पक्षांची नोंदणी झाली नसल्याचं म्हटलं जातंय. आता दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांची नोंदणी झाल्यानंतरच महापौरपदाची निवड प्रक्रिया सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.