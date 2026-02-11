ठाकरे ठाकरे - मोदी मोदी, BMC सभागृहात शिवसेना ठाकरे गट अन् भाजप आमने-सामने; फडणवीसांसमोरच जोरदार घोषणाबाजी

BMC Mayor: मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौर या पदांची औपचारिक निवड प्रक्रिया आज होत आहे. विरोधकांकडून दोन्ही पदांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्याने महापौर आणि उपमहापौरांच्या नावांची थेट घोषणा होणार आहे. दरम्यान महापौर आणि उपमहापौर निवडीच्या प्रक्रियेवेळी सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम आणि भाजपचे इतर नेते, पदाधिकारी उपस्थित होते. निवड प्रक्रियेवेळी सभागृहात सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक आणि विरोधक असलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. पहिल्याच दिवशी सभागृह घोषणांनी दणाणून सोडलं..महापौरपदासाठी भाजपच्या रितू तावडे, तर उपहापौरपदासाठी शिवसेना शिंदे गटाच्या संजय घाडी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालंय. महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी दोन्ही बाजूने जोरात घोषणाबाजी झाली. शिवसेना ठाकरे गटाकडून ठाकरे ठाकरे अशा घोषणा देण्यात आल्या. त्याला उत्तर म्हणून भाजपच्या नगरसेकांकडून सुरुवातीला मोदी मोदी आणि नंतर देवाभाऊ देवाभाऊ अशा घोषणा दिल्या गेल्या..Vande Metro Local: ‘वंदे मेट्रो लोकल’ लवकरच रुळांवर! मुंबईकरांचा होणार सुसाट प्रवास, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये .महापालिकेच्या इतिहासात १९५५ पासून २०१७पर्यंत सात महिला महापौर झाल्या आहेत. १९५५-५६मध्ये सुलोचना मोदी महिल्या महिला महापौर झाल्या होत्या. त्यानंतर १९९४ ९५मध्ये काँग्रेसच्या अॅड. निर्मला सामंत प्रभावळकर दुसऱ्या महिला महापौर झाल्या. १९९७-९८ पासून २०२२ पर्यंत शिवसेनेच्या सलग पाच महिला महापौर झाल्या आहेत..आकड्यांची जुळवाजुळवसुधार समिती अध्यक्षपद आपल्याकडे राहवे यासाठी भाजप व शिवसेनेला आकड्यांचे गणित जुळवण्यासाठी अखेर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या चारही नगरसेवकांना आपल्याकडे वळते करण्यात यश मिळाले आहे..स्थायी शिक्षण समित्यांसाठी रस्सीखेचभाजपचा महापौर तर शिंदे सेनेचा उपमहापौर झाला असून शिक्षण, स्थायी समिती, सुधार समिती अध्यक्ष पदी कोण विराजमान होणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. त्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. सुधार समिती अध्यक्ष पद मिळवण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादीचे चारही नगरसेवक आपल्याकडे खेचून घेण्यात शिंदे सेनेला यश आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.