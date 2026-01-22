BMC Mayor : ही तर सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीची सोडत, ऐनवेळी नियम बदलले; मुंबई महापौर आरक्षणावर ठाकरे गटाचा आक्षेप

राज्यातील २९ महानगरपालिकां निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा संपलीय. मुंबईत मंत्रालयात आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आलीय. यात सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत महिला खुल्या प्रवर्गातून महापौर होईल. दरम्यान आता मुंबईत ओबीसी आरक्षण का नाही? चक्राकार पद्धत पाळली गेली नसल्यावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे..मुंबईत ठाकरे गटानं आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेतला आहे. महिला ओबीसी आतापर्यंत महापौर झालेली नाही. २०१९, २०२२ हे ओपन होतं. ओबीसी यायला हवा होता. ओबीसींवर अन्याय करण्यात आला. शेड्युल कास्ट किती असायला पाहिजे? आता नियम बनवला शेड्युल ट्राइब तीन असायला पाहिजे. तर बीएमसीत आरक्षण सोडत ठरवून केल्याचा आरोप माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केला..Mayor Reservation : राज्यातील ८ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून महापौर; ४ ठिकाणी महिलाराज.आरक्षण सोडतीवर शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या आणि मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. जालना, ठाणे, लातूर महानगर पालिकेत एससी प्रवर्गाचा महापौर बसणार आहे. कल्याण डोंबिवली, ठाणे, जळगाव, वसई विरार अशा चिठ्ठ्या टाकल्या होत्या. सोडतीला नव्या चिठ्ठ्या घ्या असं ठाकरे गटानं म्हटलं होतं. पण तसं न झाल्यानं किशोरी पेडणेकर यांनी आक्षेप घेतला..तीन नगरसेवक असतील तरच एसटी नगरसेवक बसू शकतो हा नियम आधी सांगितला नाही. ओबीसी रोटेशनल काढलेत तर ओबीसी मुंबईत का नाही? एससीमध्ये बसू शकला असता. चक्राकार पद्धत का काढली नाही? असा प्रश्न ठाकरे गटाने विचारला आहे..परभणीतही काँग्रेसकडून आरक्षण सोडतीत सलग दोन वेळा महिलांना आरक्षण सोडत काढल्यानं आक्षेप घेण्यात आला आहे. दरम्यान यामुळे आरक्षण सोडतीवेळी मोठा गोंधळ निर्माण झाला. आरक्षण सोडत काढताना ऐनवेळी नियम बदलल्याचा आरोप ठाकरे गटानं केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.