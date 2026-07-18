Mumbai News: ते पेंग्विन घेऊन आले, आम्ही सिंह आणू, महापौरांची घोषणा; साकरबाग प्राणिसंग्रहालयाला लवकरच भेट

मुंबई : भायखळा येथील वीर जिजामाता भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालयात (राणी बाग) सिंहाचा पिंजरा तीन वर्षांपासून रिकामा आहे. यावरून मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधून मोठी घोषणा केली आहे. 'ते पेंग्विन घेऊन आले, आम्ही सिंह घेऊन येऊ' असे म्हणत महापौरांनी मुंबईकरांना लवकरच सिंहाचे पाणि दर्शन घडवणार असल्याचा विश्वास दिला आहे..महापालिकेत भाजपची सत्ता आली असून, राणी बागेत आशियाई सिंह आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे महापौरांनी सांगितले. शुक्रवारी राणी बागेतील महापौर बंगल्यातील पत्रकार परिषदेत त्यांनी जुनागढ येथील प्रसिद्ध साकरबाग प्राणिसंग्रहालयाला भेट देणार असल्याचे स्पष्ट केले..Mumbai-Agra Highway: मुंबई-आग्रा महामार्गावर कारचा भीषण अपघात, कंटेनरच्या धडकेत गाडीचा चक्काचूर, 2 जागीच ठार.माकडांसाठी लवकरच निविदामाकडांच्या आयातीसाठी पालिका लवकरच निविदा काढणार असून, यासाठी सुमारे ७० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. परदेशातून आयात केलेल्या या माकडांना मुंबईत न आणता थेट साकरबाग प्राणिसंग्रहालयात पाठवले जाईल. तिथे त्यांना विलगीकरणात ठेवून नवीन वातावरणाशी जुळवून घेता येईल. यामुळे प्रवासाच्या तणावापासून प्राण्यांचे रक्षण होईल..Mumbai News: स्पष्ट नियमांअभावी अंतर्गत रचनेत बदल, धोरण ठरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.