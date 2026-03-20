Mayor: इटालियन फ्लोअरिंग, कौलारू छत, विशेष रूम अन्...; BMC च्या महापौर बंगल्याचा कायापालट होणार, कोणते बदल आणि खर्च किती?

मुंबई : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर मुंबई महापौर पदी भाजपच्या नेत्या रितू तावडे यांची निवड झाली आहे. मात्र एक महिना उलटूनही महापौर रितू तावडे यांनी अद्याप अधिकृत निवासस्थानी प्रवेश केला नाही. मात्र महापौर रितू तावडे त्यांच्या भायखळा येथील अधिकृत निवासस्थानी राहायला का गेल्या नाहीत, तसेच महापौर अधिकृत निवासस्थानी कधी प्रवास करणार, याबाबत माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील चार-पाच वर्षांपासून बंद असलेल्या या बंगल्याची डागडुजी करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. १९३१ सालातील या वारसा-दर्जाच्या (heritage) बंगल्याच्या व्यापक नूतनीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापौर आता अधिकच आलिशान जागेत स्थलांतरित होणार आहेत..सध्या महापौर बंगला कसा आहे?भायखळा येथे महापौर बंगला बांधण्यात आला आहे. हा सुमारे ६,००० चौरस फूट क्षेत्रात विस्तारलेल्या या बंगल्याची रचना सागवानी लाकडाचा वापर करून करण्यात आली असून, त्याचे छत कौलारू आहे. हा बंगला वीरमाता जिजाबाई भोसले (VJB) उद्यानाच्या आवारात स्थित आहे..महापौर बंगल्याचा कायापालट होणारभायखळा येथील महापौर बंगल्याचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी अंदाजे १.४८ कोटी रुपये खर्च होणार असल्याची माहिती आहे. या नूतनीकरणात बंगल्याची संरचनात्मक दुरुस्ती आणि उच्च दर्जाचे अंतर्गत नूतनीकरण (interior upgrades) या दोन्ही बाबींचा समावेश आहे..या योजनेत बंगल्याच्या आत आणि बाहेर रंगकाम करणे, लाकडी संरचनात्मक घटकांना पॉलिश करणे, तसेच स्टोअर रूम, चालकाची खोली, लाकडी छत आणि मंगलोरी कौलारू छत यासारख्या महत्त्वाच्या भागांची दुरुस्ती करणे यांचा समावेश आहे. तसेच खराब झालेले 'फॉल्स सीलिंग' बदलले जातील आणि विद्युत यंत्रणा अद्ययावत केली जाईल..त्याचबरोबर बंगल्याच्या तळमजल्याचा संपूर्ण कायापालट होणार असून, तेथे नवीन इटालियन संगमरवरी फ्लोअरिंग, नव्याने रचना केलेली बैठक व्यवस्था आणि सध्याच्या कॉन्फरन्स रूमचे (परिषद कक्षाचे) रूपांतर पाहुण्यांच्या बैठक कक्षामध्ये केले जाणार आहे. याच मजल्यावर पाहुण्यांसाठी एका नवीन बेडरूमची (अतिथी कक्षाची) निर्मिती करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.