BMC office reallocation

ESakal

मुंबई

BMC: टेबलपासून खुर्चीपर्यंत सगळं भगवा! बीएमसीत बदलाची नांदी; दोन दशकांनंतर सत्तेचा रंग बदलला

BMC office reallocation: दोन दशकांपासून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने बीएमसीवर राज्य केले आहे. बऱ्याच वर्षानंतर भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. नवीन महापौरांच्या स्वागताची तयारी सुरू झाली आहे.
Published on

मुंबई : दोन दशकांहून अधिक काळ बीएमसी मुख्यालयातील एक विशिष्ट वैशिष्ट्य अपरिवर्तित राहिले. महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांच्या टेबलांवर शिवसेनेच्या ध्वजाच्या रंगाशी जुळणारा भगवा कापड. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने जवळजवळ २५ वर्षे राज्य केले असल्याने या प्रतीकात्मकतेचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता नव्हती. ही परिस्थिती लवकरच बदलू शकते.

