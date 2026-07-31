BMC: मुंबई महापालिकेत मोठे फेरबदल, ६ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, तर काही अभियंत्यांकडे अतिरिक्त जबाबदारी

मुंबई : चेंबूर येथील दुर्दैवी झाड दुर्घटना, साकीनाका अपघात आणि मुसळधार पावसात शहरात झालेली तुंबई यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर उठलेले प्रश्न पाहता, आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला गती देण्यासाठी आक्रमक पावले उचलली आहेत. गुरुवारी (ता. ३०) प्रशासकीय कारवाईचा दणका देत आयुक्तांनी विविध विभाग कार्यालयांतील सहा सहाय्यक आयुक्तांच्या अंतर्गत बदल्या केल्या. तसेच तीन कार्यकारी अभियंत्यांकडे सहाय्यक आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला..पृथ्वीराज चव्हाण यांची पदोन्नतीदरम्यान, महापालिका मुख्यालयातील मालमत्ता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त पृथ्वीराज चव्हाण यांची हंगामी उपायुक्तपदी पदोन्नती झाली असून, त्यांच्याकडे मध्यवर्ती खरेदी खात्याची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे..Bhiwandi Building Collapse : भिवंडीत भीषण दुर्घटना! चार मजली इमारत कोसळली, एकाचा मृत्यू; ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकल्याची भीती.अंतर्गत बदल्याअलका ससाणे यांची बाजार / सी विभागातून एम-पूर्व विभागात बदली करण्यात आली. गजानन बेल्लाळे यांची ए विभागातून मालमत्ता विभागात बदली, उज्ज्वल इंगोले यांची एम-पूर्व विभागातून ए विभागात बदली करण्यात आली. स्वप्नजा क्षीरसागर यांच्याकडे जी-दक्षिण विभागासोबतच कर निर्धारक व संकलन या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, तर योगिता कोल्हे यांच्याकडे टी विभागासोबतच अतिक्रमण निर्मूलन (पूर्व उपनगरे) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे..Mumbai News: आरामदायी गाड्यांवर महापालिकेची उधळपट्टी! पदाधिकाऱ्यांवरील २ कोटी १६ लाखांचा खर्च वाया, नव्या गाड्या सहा महिन्यांत आवडेनाशा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.