मुंबई

Mumbai News: मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर पालिकेला विहिरींची आठवण, विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना

Mumbai Municipal Corporation: मुंबईतील तलावांमधील पाणीसाठा, बदलते पावसाचे प्रमाण आणि भविष्यातील संभाव्य एल निनोचा प्रभाव लक्षात घेऊन महापालिकेने शहरातील विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना आखली आहे.
BMC

BMC

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमधील पाणीसाठा, पावसाचे बदलते प्रमाण आणि भविष्यातील संभाव्य एल निनोचा प्रभाव यामुळे महापालिकेला आता शहरातील विहिरींची आठवण झाली आहे. पालिकेने विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना आखली आहे.

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