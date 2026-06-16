Mumbai Water Supply: मुंबईकरांवर जलसंकटाचे सावट! पाणीकपातीत वाढ होणार, पालिकेचा मोठा निर्णय; कधीपासून आणि का?

मुंबई : मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये पाण्याचा साठा कमी असल्यामुळे पालिकेने मुंबईत पाणीकपात लागू केली आहे. सध्या मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे. मात्र मान्सून यंदा उशिरा येत असल्यामुळे मुंबईकरांना आणखी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. आता मुंबईत २० टक्के पाणीकपात लागू होणार असल्याची शक्यता आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही तलावांमध्ये १० टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. तसेच मुंबईत मान्सूनचे आगमन लांबणीवर पडले आहे. यामुळे पुढील आठवड्यापासून मुंबईत १० टक्के पाणीकपात वाढवून २० टक्के करण्याचा विचार पालिका करत आहे. तसेच पिण्याचे पाणी बांधकाम किंवा वाहन धुण्यासाठी वापरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही पालिकेने दिला आहे..Mumbai Local News: यंदा रेल्वे रुळावर पाणी साचणार नाही, महापालिकेचा मोठा प्लॅन तयार; नेमकी योजना काय?.हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, राज्यात मान्सून अद्याप पूर्णपणे सक्रिय झाला नसल्याने धरणक्षेत्रात अपेक्षित पाणीसाठा निर्माण झाला नाही. परिणामी जलसाठ्यात वाढ होण्याचा वेग कमी आहे. ज्यामुळे पाणीपुरवठा विभाग आणि पालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे. पाण्याचा अयोग्य वापर आणि पाणीपुरवठ्याचे आगामी नियोजन यासाठी पुढील आठवड्यात पालिका बैठक घेणार आहे. यामुळे मुंबई पाणीपुवठावर पालिका काय निर्णय घेणार, ते पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे..Mumbai News: मुंबईत मीडिया हब उभारणार, डिजिटल कंटेंट क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार; आशीष शेलार यांची घोषणा .मुंबईतील धरणात आतापर्यंतचा पाणीसाठा ( दशलक्ष लीटरमध्ये)अप्पर वैतरणा – 0तुळशी – 1,899तानसा – 8,029विहार – 11,825मध्य वैतरणा – 21, 674मोडक सागर – 39, 823भातसा – 71, 917.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.