मुंबई

BMC Election: 'आश्वासनं फसवी ठरली...'! डबेवाला संघटनेची उद्धव ठाकरेंवर नाराजी; महायुतीला पाठिंबा देत सत्ता बदलाचा इशारा

Dabbawala On BMC Election: मुंबई महापालिका रणांगणात डबेवाला असोसिएशनची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. डबेवाला असोसिएशनचा महायुतीला पाठिंबा आहे.
Dabbawala On BMC Election

Dabbawala On BMC Election

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध डबेवाला असोसिएशनने आगामी महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत महायुती आघाडीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. संघटनेने म्हटले आहे की २०१७ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना अनेक आश्वासने दिली होती. परंतु त्यापैकी एकही पूर्ण झाली नाही. याउलट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अनेक मागण्या पूर्ण केल्या आणि विविध मुद्द्यांवर त्यांना पाठिंबा दिला.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai
Bjp Government
Maharashtra Politics
Mumbai BMC Elections
Municipal election
mumbai politics
bmc election
dabewala mumbai
shivsena
Mahayuti
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com