BMC Election: 'आश्वासनं फसवी ठरली...'! डबेवाला संघटनेची उद्धव ठाकरेंवर नाराजी; महायुतीला पाठिंबा देत सत्ता बदलाचा इशारा

मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध डबेवाला असोसिएशनने आगामी महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत महायुती आघाडीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. संघटनेने म्हटले आहे की २०१७ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना अनेक आश्वासने दिली होती. परंतु त्यापैकी एकही पूर्ण झाली नाही. याउलट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अनेक मागण्या पूर्ण केल्या आणि विविध मुद्द्यांवर त्यांना पाठिंबा दिला..मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी डबेवाला असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. मुंबईचे डबेवाले अनेक वर्षांपासून कार्यालयांमध्ये घरी शिजवलेले अन्न पोहोचवत आहेत. त्यांनी कधीही कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या सेवांमध्ये व्यत्यय येऊ दिला नाही. मुंबईचे डबेवाले नेहमीच त्यांच्या सेवा देण्यासाठी उपलब्ध असतात, मग ते गरम असो वा पाऊस. मुंबईचे डबेवाले ही एक स्वयंसेवी संस्था आहे जी डबेवाला कामगारांना सर्वोत्तम मार्गदर्शन करते..Mumbai Metro: मुंबईकरांसाठी गुड न्यूज! थर्टी फर्स्टच्या सेलिब्रेशनसाठी मेट्रो 'ॲक्वालाईन' रात्रभर धावणार.या संघटनेने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना (ठाकरे गट) ला पाठिंबा दिला. डबेवाला असोसिएशनला विश्वास होता की उद्धव ठाकरे डबेवाल्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवतील. त्यांना मुंबईत परवडणारी घरे उपलब्ध करून देतील. म्हणूनच, मुंबई डबेवाला असोसिएशनने दोन्ही निवडणुकीत शिवसेना (ठाकरे) ला पाठिंबा दिला. निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल डबेवाला असोसिएशनने ठाकरे यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली..२०१७ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात मुंबईतील डबेवाल्यांना अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. परंतु ही आश्वासने अपूर्ण राहिली. यामुळे डबेवाला कामगारांमध्ये शिवसेना (ठाकरे) विरोधात मोठा रोष निर्माण झाला आहे. मुंबई डबेवाला असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना पाच वर्षे सत्तेत होती. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः काही काळासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले, परंतु आश्वासने अपूर्ण राहिल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली..BMC Election: महायुतीत नाराजी स्फोट! शिंदे गटात राजीनाम्यांची मालिका, भाजपमध्येही समाज माध्यमावर खदखद.सुभाष तळेकर यांनी सांगितले की, डबेवाला कामगारांच्या समस्या सोडवण्यात मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे त्यांना विश्वास आहे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या समस्या सोडवतील. या दृष्टिकोनातून, मुंबई डबेवाला असोसिएशनने आगामी निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे..