मुंबई

BMC राजकारणात मोठा ट्विस्ट! उद्धव ठाकरेंसाठी चिंतेची बातमी, एक नगरसेवक फुटला, कुणाकडे गेला?

BMC Politics Big Twist : मुंबई महापौर पदाच्या निवडणुकीपूर्वी ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा एक नगरसेवक फुटल्याची चर्चा आहे. याबाबत ठाकरे गटाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र, नगरसेवक फुटल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
Uddhav Thackeray news,

Uddhav Thackeray news,

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Ahead of the BMC mayor election, Uddhav Thackeray faces a major setback : मुंबईत उद्या आरक्षण सोडत निघणार असून त्यानंतर महापौर पदासाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. प्रभाग क्रमांक १५७ मधून निवडून आलेल्या महिला नगरसेविकेने उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला सोडचिट्ठी दिल्याची माहिती आहे. सरिता म्हस्के असं या नगरसेविकेचं नाव आहे. त्या शिंदे गटात जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे मुंबईच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Mumbai BMC Elections
Mumbai Municipal Corporation Election
bmc election
shivsena
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.