BMC राजकारणात मोठा ट्विस्ट! उद्धव ठाकरेंसाठी चिंतेची बातमी, एक नगरसेवक फुटला, कुणाकडे गेला?

Ahead of the BMC mayor election, Uddhav Thackeray faces a major setback : मुंबईत उद्या आरक्षण सोडत निघणार असून त्यानंतर महापौर पदासाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. प्रभाग क्रमांक १५७ मधून निवडून आलेल्या महिला नगरसेविकेने उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला सोडचिट्ठी दिल्याची माहिती आहे. सरिता म्हस्के असं या नगरसेविकेचं नाव आहे. त्या शिंदे गटात जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे मुंबईच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सेना भवनातील नगरसेवकांच्या बैठकीला सरिता म्हस्के गैरहजर राहिल्या आहेत. त्या प्रभाग क्रमांक १५७ मधून नगरसेविका असून त्यांनी भाजपाच्या आशा तायडे यांचा पराभव केला आहे. आज शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगर सेवकांची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीला त्या गैरहजर होत्या. याशिवाय गट नोंदणीसाठीही त्या गैरहजर असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत..BMC: विरोधी पक्षात ३० वर्षांनी बदल! काँग्रेसचे पद जाणार; ठाकरे गट विरोधी पक्षनेत्याची डरकाळी फोडणार.मुंबईत उद्धव ठाकरेंचे ६५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. अशातच सरिता म्हस्के यांनी पक्षाला रामराम केल्यास उद्धव ठाकरेंकडे केवळ ६४ नगरसेवक राहणार आहेत. खरं तर मुंबईत महापौर पदाच्या निवडणुकीपूर्वी भाजप आणि शिंदे गटाकडून ठाकरेंचे नगरसेवक फोडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यातच सरिता म्हस्के या शिंदे गटाच्या गळाला लागल्याची माहिती समोर आली आहे..BMC Election 2026 : महायुतीत धुसफुस! पाडापाडीचं राजकारण, भाजपनं मदत केली नाही, समाधान सरवणकरांच्या आरोपानंतर चॅट व्हायरल.महत्त्वाचे म्हणजे ठाकरे गटानेही यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ठाकरे गटाकडून सरिता म्हस्के यांना अपात्र करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. सरिता म्हस्के जर शिंदेंसोबत गेल्या तर ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांची संख्या ही ६४ वर येणार आहे. उद्धव गटाकडून याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र, यासंदर्भात ते काय भूमिका घेतात? हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..