Mumbai Traffic: मुंबईतील कोंडी कायमची फुटणार! 'या' भागात नवा उड्डाणपूल उभारणार; वाचा सविस्तर

Kurla To Ghatkopar New Flyover: वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी कुर्ला आणि घाटकोपर जोडणारा उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवाशांंसह नागरिकांना फायदा होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : पूर्व उपनगरातील भीषण वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. कुर्ला आणि घाटकोपर यांना थेट जोडणाऱ्या ४.२४ किमी लांबीच्या नव्या उड्डाणपुलासाठी तब्बल १,६३५ कोटींचा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. या कामासाठी महापालिकेने अभियंता संस्थांकडून निविदा मागवल्या.

