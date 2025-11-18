Mumbai Traffic: मुंबईतील कोंडी कायमची फुटणार! 'या' भागात नवा उड्डाणपूल उभारणार; वाचा सविस्तर

मुंबई : पूर्व उपनगरातील भीषण वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. कुर्ला आणि घाटकोपर यांना थेट जोडणाऱ्या ४.२४ किमी लांबीच्या नव्या उड्डाणपुलासाठी तब्बल १,६३५ कोटींचा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. या कामासाठी महापालिकेने अभियंता संस्थांकडून निविदा मागवल्या..महापालिकेने हा उड्डाणपूल कुठून कुठपर्यंत असेल, याचा आराखडाही तयार केला आहे. उड्डाणपुलाची सुरुवात एल-वॉर्डमधील कल्पना टॉकीज, कुर्ला येथे होणार असून, शेवट घाटकोपर येथील पंखे शाह दर्गाह परिसरात होणार आहे. मुख्य रस्त्याची लांबी ३.९१ किमी असून, कुर्ला बाजूचा रॅम्प १४६ मीटर, तर घाटकोपर बाजूचा रॅम्प १८० मीटर लांब आहे..Mumbai News: घाटकोपरमध्ये विद्यार्थ्यांना अन्नबाधा! शाळेतील उपाहारगृहातील समाेसे खाल्ल्याने त्रास.तीन अतिरिक्त चढ-उतार मार्गांची व्यवस्थादेखील करण्यात येणार असून, त्यांची एकत्रित लांबी ६९५ मीटर इतकी आहे. स्टील गार्डर्स व आरसीसी डेक स्लॅबवर आधारित उड्डाणपूल, त्यावर एकूण चार लेन्स तयार करण्यात येणार असून, त्यांची रुंदी १६.५ मीटर असून, अंदाजित कामकाजाची मुदत सुमारे चार वर्षे इतकी आहे..सध्या एलबीएस मार्गावरील कुर्ला-घाटकोपार यादरम्यान एजीएलआर जंक्शन, घाटकोपर रेल्वेस्थानक परिसर आणि संत नरसी मेहता रोड भागात प्रचंड वाहतूक अडथळे निर्माण होत असतात. नवीन उड्डाणपुलामुळे हे जंक्शन्स पूर्णपणे बायपास करता येणार आहे. शिवाय प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, एलबीएस मार्गावरील तणावग्रस्त वाहतूक सुटसुटीत होण्यास मदत मिळणार आहे. महापालिकेने यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मागील १० वर्षांत अशाच प्रकारच्या तांत्रिक प्रकल्पांचा अनुभव असलेल्या संस्था अर्ज करू शकतात. मोठ्या प्रमाणातील काम लक्षात घेता जॉइंट व्हेंचरला परवानगी देण्यात आली आहे..Mumbai News: धक्कादायक! मुंबईत विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकिटावर शिव्या अन् आक्षेपार्ह भाषा, चाललंय काय?.प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये४ लेनची सुविधा३.९२ किमी मुख्य रस्त्याची लांबी१४६ मीटर कुर्ला बाजूचा रॅम्प१८० मीटर घाटकोपर रॅम्प६९५ मीटर तीन अतिरिक्त चढ-उतार मार्गांची एकत्रित लांबी.कुठून कुठपर्यंत असेल उड्डाणपूल?उड्डाणपुलाची सुरुवात एल-वॉर्डमधील कल्पना टॉकीज, कुर्ला येथे होणारशेवट घाटकोपर येथील पंखे शाह दर्गाह परिसरात होणार आहेस्टील गर्डर्स व आरसीसी डेक स्लॅबवर आधारित उड्डाणपूलअंदाजित कामकाजाची मुदत : सुमारे ४ वर्षे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.