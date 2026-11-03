Mumbai News: दियावरून वादाचे फटाके! पालिकेच्या व्हिडिओवरून भाजप संतप्त; विरोधक आक्रमक

मुंबई : अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या प्रदूषणमुक्त दिवाळीच्या संदेशाच्या व्हिडिओवर भाजपचे अमित साटम यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मुंबई महापालिकेने व्हिडिओ हटवला. त्यामुळे वाद निर्माण झाला. महापौर रितू तावडे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याने आणि विरोधकांच्या आक्रमक प्रतिक्रियांनी हा वाद अधिकच चिघळला..प्रदूषणाविरोधात जनजागृती करण्यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेतील अभिनेत्री दिया मिट्टांचा व्हिडिओ भाजपच्या दवावात मुंबई महापालिका प्रशासनाने हटवला. त्यामुळे महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, राजकीय दबावापुढे प्रशासनाने मात्रार घेतली का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे व्हिडिओ हटवण्याचा निर्णय घेताना त्यामागील कारण स्पष्ट करण्याची तसदीही संबंधित विभागाने घेतलेली नाही..Mumbai Food Poisoning: लग्नाच्या जेवणातून ७०-१०० जणांना विषबाधा, वधू-वरासह वऱ्हाडी रुग्णालयात दाखल; मुंबईत खळबळ.दिवाळीत फटाक्यांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याबाबत मुंबईकरांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी महापालिकेने विशेष मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेअंतर्गत अभिनेत्री दिया मिर्झाचा व्हिडिओ महापालिकेच्या अधिकृत समाज माध्यम खात्यावर प्रसिद्ध करण्यात आला होता..सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडू नयेत, ध्वनिप्रदूषण टाळावे, असे आवाहन या व्हिडिओतून करण्यात आले होते. मात्र, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी या व्हिडिओवर आक्षेप घेत महापालिकेच्या भूमिकेवर टीका केली. दिवाळी कशी साजरी करावी याचे धडे दिया मिर्झाकडून घेण्याची गरज नसल्याचे सांगत त्यांनी समाज माध्यमावर पोस्ट केली..या पोस्टमध्ये त्यांनी महापालिकेलाही टॅग केले होते. त्यानंतर काही वेळातच महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाने हा व्हिडिओ अधिकृत खात्यावरून हटवला. या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाची भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे. प्रदूषण नियंत्रण आणि न्यायालयाच्या निर्देशांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हा मोहिमेचा उद्देश होता. मग एका राजकीय नेत्याने आक्षेप घेतल्यानंतर व्हिडिओ हटवण्याची गरज का भासली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना पाणीटंचाईतून दिलासा! मनोरी प्रकल्पाला मंजुरी, सर्व परवानग्या मिळाल्याचा महापालिकेचा दावा.रिपोस्ट करण्याची मागणीदिया मिर्झाना लक्ष्य करण्याऐवजी मुंबईच्या ढासळत्या पर्यावरणाचे उत्तर महापालिकेने द्यावे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते अशरफ आइामी यांनी केली. दिया मिर्झा यांचा व्हिडिओ रिपोस्ट करा; अन्यथा आंदोलन करू, असा इशाराही आझमी यांनी दिला आहे. मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी फटाक्यांच्या समर्थनावरून भाजपला लक्ष्य केले..परस्परविरोधी भूमिका : आदित्य ठाकरेमहापालिकेने अधिकृत पत्र देऊन व्हिडिओ बनवून घेतला आणि तो प्रसिद्धही झाला; मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने आक्षेप घेताच तो हटवण्यात आला. महापौरांनीही त्यावर नाराजी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे उपमहापौरांनी मात्र व्हिडिओत काहीही चुकीचे नसल्याचे म्हटले आहे. एकाच सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींधी परस्परविरोधी भूमिका पाहता महापालिकेचा कारभार नेमका कोणाच्या आदेशाने चालतो, असा प्रश्न निर्माण होतो. मुंबईकरांनी या विसंगतीतून काय समजायचे, असा सवाल आमदार आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला..काहीही चुकीचे केलेले नाही : वडेट्टीवारकाँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या प्रदूषणमुक्त दिवाळीच्या संदेशाला पाठिंबा देत भाजपवर टीका केली आहे. दिया मिझाने काहीही चुकीचे केलेले नाही. धर्माच्या नावावर समाजात फूट पाहून देशाच्या एकात्मतेला धक्का पोहोचवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असून, यातून विकृत मानसिकता दिसते, असे वडेट्टीवार म्हणाले..अभिनेत्री दिया मिर्झाने मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत नागरिकांना चांगला संदेश दिला होता. जनजागृती मोहीम राबवावी, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे दिया मिर्झाचा व्हिडिओ हटवण्यामागचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. महापालिकेने हा व्हिडिओ पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर अपलोड करावा,- संजय घाडी, उपमहापौर.मुंबई उच्च न्यायालय आणि महापालिकेने जनहितासाठी मला व्हिडिओ करण्यास सांगितले होते. अशा व्हिडिओवर कोणी आक्षेप का घ्यावा ? वायुप्रदूषण ही चिंतेची बाब आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रत्येक प्रयत्नाचे स्वागत केले पाहिजे. हा आरोग्याशी संबंधित विषय आहे. - दिया मिर्झा अभिनेत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.