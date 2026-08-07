Mumbai News: 'स्वातंत्र्यदिनापूर्वी मोठी घटना घडणार, मुंबईत बॉम्बस्फोट करणार...', महापौर रितू तावडेंना धमकीचा मेल

मुंबई : महिनाभरापूर्वी मुंबईचे महापौर रितू तावडे यांना धमकीचा ई-मेल आला होता. ज्यामध्ये महापौरांचे केबिन बॉम्बने उडवणार असल्याचे म्हटले होते. त्यांनतर आता पुन्हा मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंना धमकीचा मेल आल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील महापौर दालन, मुंबई मेट्रो शाळा उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. .मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांना त्यांच्या अधिकृत ई-मेलवर बॉम्बस्फोटाची धमकीचा मेल आला आहे. यामध्ये महापौर कार्यालय, मुंबई मेट्रो, शाळा आणि शेअर बाजार उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. तसेच मेलमध्ये १५ ऑगस्टपूर्वी मुंबईत स्फोट घडवण्याचा दावा करण्यात आला असून खलिस्तान समर्थनाच्या घोषणा देखील देत काही व्यक्तींची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर मुलांना शाळेत पाठवू नका, मेट्रोने प्रवास करू नका, असा इशाराही देण्यात आला आहे..Hardik Pandya Trade: हार्दिकच्या ट्रेडवर आर अश्विनचं मोठं विधान... Mumbai Indians ला म्हणाला, KKR ने हे दोन खेळाडू दिले, तरच डिल स्वीकारा अन्यथा... .दरम्यान, धमकीचा मेल आल्याची माहिती मिळताच मुंबई पोलीस अलर्ट मोडवर आले आहेत. सायबर पोलिसांकडून ई-मेलचा आयपी, स्रोत आणि प्रेषकाचा शोध घेतला जात आहे. तसेच या धमकीमागचं नेमकं कारण काय आहे, याबाबत पोलिसांकडून तपास सुरु करण्यात आला आहे..अलीकडेच महापौर बंगल्याच्या कामामुळे रितू तावडे यांचं नाव चर्चेत आले होते. महापौर बंगल्याच्या कामासाठी २ कोटी ८९ लाखाचं टेंडर काढण्यात आल्याचे आरोप करत रितू तावडे यांच्यावर टीका केली जात होती. तथापि, या सर्व वादामुळे अखेर रितू तावडे यांनी मुंबई महापालिकेचं ते वादग्रस्त टेंडर मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर महापौर रितू तावडे यांनी स्पष्टीकरण देत म्हटले की, 'हे काम राणीच्या बागेचं होतं. पण महापौर बंगल्याचा यामध्ये चुकून उल्लेख करण्यात आला आहे. या सगळ्यामुळे टेंडर मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत'..Mumbai Local Train: लोकलच्या सीटवर महिला झोपली, पुरुष प्रवाशाला राग अनावर; शिवीगाळ करत पट्टा काढला अन्...; Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.