मुंबई

Mumbai News: 'स्वातंत्र्यदिनापूर्वी मोठी घटना घडणार, मुंबईत बॉम्बस्फोट करणार...', महापौर रितू तावडेंना धमकीचा मेल

Ritu Tawde Bomb Threat: महापौर रितू तावडे यांना पुन्हा धमकीचा मेल आल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये १५ ऑगस्टपूर्वी मुंबईत स्फोट घडवण्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Ritu Tawde Bomb Threat

Ritu Tawde Bomb Threat

Esakal

Mansi Khambe
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मुंबई : महिनाभरापूर्वी मुंबईचे महापौर रितू तावडे यांना धमकीचा ई-मेल आला होता. ज्यामध्ये महापौरांचे केबिन बॉम्बने उडवणार असल्याचे म्हटले होते. त्यांनतर आता पुन्हा मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंना धमकीचा मेल आल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील महापौर दालन, मुंबई मेट्रो शाळा उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे.

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