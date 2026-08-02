Mumbai News: मुंबईवर आता सीसीटीव्हीची नजर, उघड्यावर कचरा फेकणाऱ्यांना दणका; महापालिकेचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार मुंबईत दृश्यमान स्वच्छता वाढवण्यासाठी आणि कचऱ्यांच्या संवेदनशील ठिकाणांचे कायमस्वरूपी निर्मूलन करण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. यापुढे शहरातील कचरा साचणाऱ्या हॉटस्पॉट्सवर सीसीटीव्हीद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. उघड्यावर कचरा फेकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत..उच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत दिलेल्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी (ता. १) पालिका मुख्यालयात विशेष आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. आयुक्तांनी सांगितले, की पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने वारंवार कचरा साचणारी ठिकाणे शोधून त्यांची गुगल नकाशावर डिजिटल नोंद केली आहे. या सर्व ठिकाणांचे नियमित निरीक्षण करून कचऱ्याचा मूळ स्रोत शोधणे, सीसीटीव्हीद्वारे वॉच ठेवणे आणि नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल..MSRDC Airlift Service: द्रुतगतीवर जखमींना करणार ‘एअरलिफ्ट’! एमएसआरडीसीचा अभ्यास सुरू; समृद्धी, मुंबई-पुणे मार्गावर लवकरच सेवा.कांजूरमार्ग कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातील दुर्गंधी नियंत्रणात आणल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे. याच धर्तीवर संपूर्ण मुंबईत स्वच्छता मोहिमेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबईतील सुमारे ५० टक्के नागरिक दैनंदिन प्रवासासाठी चालण्याला प्राधान्य देतात..Navi Mumbai: नवी मुंबईतील वृद्धाची कोट्यवधींची फसवणूक! डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली दीड महिना मानसिक छळ.या पार्श्वभूमीवर शाळा, रुग्णालये, रेल्वे, मेट्रो व बस स्थानक परिसरातील पदपथांवरील सर्व अनधिकृत फेरीवाले, बेकायदा बांधकामे आणि अडथळा ठरणारे रॅम्प तत्काळ निष्कासित करावेत. पदपथ नागरिकांना चालण्यासाठी सुलभ आणि सुरक्षित बनवावेत, असे आदेश सर्व सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत..अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई कराजुनी ताबेदारी, मालमत्ता कर भरणे, वीजजोडणी किंवा दुकानाचा परवाना असला तरी बेकायदा बांधकामे अधिकृत ठरत नाहीत, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामांतर तत्काळ कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी सर्व विभागांना दिले..Mumbai News: १० वर्षांच्या मुलाच्या पोटातून काढले एक किलो चुंबक, डॉक्टरांनी वाचवला जीव; गंभीर आजाराने ग्रस्त.तक्रारींचे प्राधान्याने निवारणरस्त्यांच्या कॉकीटीकरणामुळे खड्यांचे प्रमाण कमी झाले असले तरी १० जून ते ३० जुलैदरम्यान पालिकेच्या 'मार्ग' अॅपवर प्राप्त ९६ टक्के खड्डयांच्या तक्रारीचे यशस्वी निवारण करण्यात आले आहे. उरलेल्या तक्रारींचेही प्राधान्याने आणि वेळेत निवारण करण्याच्या सूचना आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.