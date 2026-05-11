Mumbai Water Supply: मुंबईकरांनो सावधान! १५ मेपासून पाणीपुरवठ्यात कपात; बीएमसीचा मोठा निर्णय

मुंबई : नुकतेच मुंबई शहरासह उपनगरात ३० तास पाणीपुरवठा ठप्प करण्यात आला होता. जलवाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी मुंबईतील ६ प्रभागात ३० तासांची पाणी कपात लागू करण्यात आली होती. त्यांनतर आता पुन्हा मुंबईत १० टक्के पाणीकपात केली जाणार आहे. यामुळे ऐन उन्हाळ्यात मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईत पाणीकपातीचा निर्णय घेतला आहे. १५ मे २०२६ पासून संपूर्ण मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू केली जाणार आहे. याबाबत महापालिकेने अधिकृत निवेदन देखील जारी केले आहे..महापालिकेच्या निवेदनानुसार, हवामान विभागाने अल निनो व आयओडी बाबत वर्तवलेला अंदाजानुसार यंदा कमी प्रमाणात पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच सध्या बई महानगराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांत कमी पाणीसाठा उरला आहे. हा पाणीसाठा अधिकाधिक काळ उपयोगात येण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून १५ मे २०२६ पासून १० टक्के पाणीकपात लागू केली जाणार आहे..दरम्यान, मुंबईकरांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन देखील बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर समाधानकारक पावसामुळे जलाशयांची पातळी सुधारेपर्यंत ही पाणीकपात लागू राहणार आहे..सध्या २३.५२ टक्के पाणीसाठासोमवार, ११ मे २०२६ रोजीची आकडेवारी पाहता, मुंबईस पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमध्ये एकूण ३ लाख ४० हजार ३९९ दशलक्ष लीटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. वार्षिक १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लीटरच्या तुलनेत सध्या २३.५२ टक्के इतकाच उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे..ठाणे आणि भिवंडीचा पाणीपुरवठाही प्रभावितही १० टक्के पाणीकपात BMC कडून शेजारील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि गावांना केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्यालाही लागू होणार आहे. यामध्ये ठाणे आणि भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकांचाही समावेश आहे.