BMC: बीएमसीच्या तिजोरीवर कुणाचा ताबा? मनपातील पॉवर गेम सुरू; स्थायी समिती अध्यक्ष कोण होणार? 'यांची' नावे चर्चेत

BMC Standing Committee Chairman Election: बीएमसीत लवकरच स्थायी समिती अध्यक्ष पदाची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे आता बीएमसीच्या तिजोरीवर कोण नियंत्रण ठेवणार, यासाठी काही नावे समोर आली आहेत.
मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (बीएमसी) महायुतीची सत्ता असून भाजपच्या रितू पाटील यांची महापौर पदी निवड झाली आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीनंतर आता बीएमसीच्या तिजोरीवर कोण नियंत्रण ठेवणार अशी चर्चा सुरु आहे.

