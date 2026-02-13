BMC: बीएमसीच्या तिजोरीवर कुणाचा ताबा? मनपातील पॉवर गेम सुरू; स्थायी समिती अध्यक्ष कोण होणार? 'यांची' नावे चर्चेत

मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (बीएमसी) महायुतीची सत्ता असून भाजपच्या रितू पाटील यांची महापौर पदी निवड झाली आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीनंतर आता बीएमसीच्या तिजोरीवर कोण नियंत्रण ठेवणार अशी चर्चा सुरु आहे. .भाजप आणि शिंदे शिवसेनेने मुंबई महापालिकेत बहुमत मिळवले आहे. अलिकडच्या मुंबई महापौरपदाच्या निवडणुकीमुळे सर्वांचे लक्ष आता स्थायी समिती, सुधारणा समिती आणि शिक्षण समितीसारख्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीवर लागले आहे. पुढील काही दिवसांत होणाऱ्या विशेष बैठकांमध्ये या समित्यांचे सदस्य आणि अध्यक्षांची घोषणा केली जाऊ शकते, अशी माहिती समोर आली आहे..Mumbai Fire: मुंबईत लोअर परळ वर्कशॉपमध्ये आग, आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरु.२०२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांच्या नियुक्त्या महत्त्वाच्या का ?फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई महापालिकेत ७४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या बजेटचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे या बजेटचे वाटप करण्यासाठी तसेच नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी 'स्थायी समिती' अध्यक्ष असणे गरजेचे आहे. जवळजवळ चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती असलेल्या लगामांमुळे प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये कोस्टल रोड, रस्ते काँक्रिटीकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास यासारख्या प्रमुख प्रकल्पांना समित्यांच्या स्थापनेनंतरच अंतिम मंजुरी मिळू शकणार आहे..दरम्यान, नियमांनुसार, प्रत्येक पक्षाला नगरसेवकांच्या संख्येनुसार समित्यांमध्ये जागा वाटप केल्या जातात. यावेळी महापौर निवडणुकीत गैरहजर राहिलेले विरोधी पक्ष (शिवसेना, यूबीटी आणि काँग्रेस) समिती प्रतिनिधित्वावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळे सत्ताधारी युती अध्यक्षपद कायम ठेवण्याची शक्यता असताना, सभागृहात अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांवर चर्चा आणि वादविवाद दरम्यान विरोधी पक्ष दबाव आणण्याची शक्यता आहे..Mumbai News: अन्न विभागाच्या सुनावण्या रखडल्या, स्थगितीमुळे संख्या वाढल्याचा दावा.कधी होणार स्थायी समिती अध्यक्षांच्या निवडणुका?बीएमसी प्रशासनाच्या माहितीनुसार, १६ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीत वैधानिक समित्यांच्या सदस्यांची नावे अंतिम केली जातील, तर अध्यक्षांची निवडणूक २० फेब्रुवारीच्या आसपास होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.