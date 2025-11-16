मुंबई

Mumbai News: एलबीएस मार्गावरील वाहतूक कोंडी सुटणार! बीएमसी साडेचार किमीचा नवा उड्डाणपूल बांधणार, वाचा संपूर्ण मेगाप्लॅन

BMC Flyover Project: एलबीएस मार्गावरील कल्पना टॉकीज ते पंख शाह दर्ग्यापर्यंत उड्डाणपूल बांधल्याने मुंबईतील कुर्ला ते घाटकोपर प्रवास करणे सोपे होणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीतून सुटका मिळणार आहे.
New Flyover On LBS Marg

Vrushal Karmarkar
कुर्ला कल्पना टॉकीज ते घाटकोपर (पश्चिम) येथील पंख शाह दर्ग्यापर्यंत एलबीएस रोडवरील वाहतूक कोंडीतून लोकांना दिलासा मिळणार आहे. यासाठी बीएमसी एक उड्डाणपूल बांधणार आहे. साडेचार किलोमीटर लांबीच्या या उड्डाणपुलाच्या बांधकामावर बीएमसी १,६३५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. शनिवारी बीएमसीने उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी निविदा काढल्या.

BMC
Flyover Bridge
Traffic
flyover
kurla

