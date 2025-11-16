Mumbai News: एलबीएस मार्गावरील वाहतूक कोंडी सुटणार! बीएमसी साडेचार किमीचा नवा उड्डाणपूल बांधणार, वाचा संपूर्ण मेगाप्लॅन

कुर्ला कल्पना टॉकीज ते घाटकोपर (पश्चिम) येथील पंख शाह दर्ग्यापर्यंत एलबीएस रोडवरील वाहतूक कोंडीतून लोकांना दिलासा मिळणार आहे. यासाठी बीएमसी एक उड्डाणपूल बांधणार आहे. साडेचार किलोमीटर लांबीच्या या उड्डाणपुलाच्या बांधकामावर बीएमसी १,६३५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. शनिवारी बीएमसीने उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी निविदा काढल्या..गेल्या दोन वर्षांत बीएमसीला त्याच्या बांधकामासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचा खर्चही वाढला आहे. बीएमसी पूल विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या उड्डाणपुलामुळे कुर्ला ते घाटकोपर या एलबीएस रोडवरील वाहतूक कोंडीतून वाहनचालकांना दिलासा मिळेल. कुर्ल्यातील कल्पना टॉकीज ते घाटकोपर-अंधेरी मार्ग वाहतुकीसाठी कुप्रसिद्ध आहे. .Navy Dock Threat: मुंबईतील नौदल गोदीवर दहशतवादी हल्ल्याची धमकी, पोलिसांकडून जहांगीरला अटक, धक्कादायक माहिती समोर.या समस्येवर उपाय म्हणून, बीएमसीने दोन वर्षांपूर्वी कुर्ल्यातील कल्पना टॉकीज ते घाटकोपर (पश्चिम) येथील पंख शाह दर्ग्यापर्यंत साडेचार किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीजवळ पूल बांधण्यास नौदलाने आक्षेप घेतला, कारण या पुलाला लागून असलेली एक किलोमीटर जमीन नौदलाकडे आहे. उड्डाणपुलाचे काम करण्यासाठी नौदलाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक होते. .बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत एनओसीबाबत अनेक वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. परंतु बीएमसीला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी बीएमसीने पुढील पुलाच्या कामासाठी सर्व खर्च अंदाज आणि निविदा प्रक्रिया थांबवल्या. अलीकडेच बीएमसीला नौदलाकडून एनओसी मिळाला. म्हणून त्यांनी व्हीजेटीआयमार्फत पुलाच्या बांधकामासाठी सर्वेक्षण सुरू केले..आगामी बीएमसी निवडणुका लक्षात घेता बीएमसी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया वेगवान केली आहे. निविदा जारी केल्या आहेत. पूल बांधकामासाठी निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख ६ डिसेंबर आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पूल बांधकामासाठी कंत्राटदाराची निवड केली जाईल. म्हणूनच या ठिकाणी उड्डाणपुलाची आवश्यकता आहे. कुर्ला एलबीएस ते घाटकोपर-अंधेरी हा मार्ग खूप वर्दळीचा आहे. .MSRTC: राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ८०० ते १००० बस सोडणार, सहलीवरही सूट मिळणार; परिवहन मंत्र्यांचा मोठा निर्णय.त्यामुळे उड्डाणपुलाला घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोडशी जोडल्याने वाहतूक कोंडी कमी होईल. हा पूल नौदलाच्या जमिनीला लागून आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना नौदलाच्या हालचाली पाहता येऊ नयेत म्हणून सहा मीटरपेक्षा जास्त उंचीचे उच्च दर्जाचे ध्वनी अडथळे बसवले जातील. कामाचा आदेश दिल्यानंतर पूल चार वर्षांत पूर्ण होईल. हा पूल साडेचार किलोमीटर लांब आणि १५.५० मीटर रुंद असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.