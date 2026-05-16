Mumbai: मुंबईत वाहतूक कोंडी कमी होणार, नवा सहा पदरी पूल उभारणार, बीएमसीचा मोठा निर्णय; कसा असेल प्रोजेक्ट?

मुंबई : मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. बीएमसीने सहा-पदरी केबल-स्टेड पुलाचे बांधकाम सुरू केले आहे. यामुळे मुंबईतील अंधेरी, ओशिवारा, लोखंडवाला आणि गोरेगाव यांसारख्या वर्दळीच्या ठिकाणची गर्दी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. .मुंबई महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील एस.व्ही. रोड आणि लिंकिंग रोड महत्त्वाचे उत्तर-दक्षिण मार्ग मानले जातात. या रस्त्यांवर दिवसभर प्रचंड वाहतूक कोंडी असते. या कोंडीला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने गोरेगाव खाडीवर आधुनिक सहा-पदरी केबल-स्टेड पुलाचे बांधकाम सुरू केले आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ४१८.५३ कोटी रुपये असल्याची माहिती आहे..कसा असेल मार्ग?बीएमसीकडून बांधल्या जाणाऱ्या नवा पूल ओशिवरा आणि भगतसिंग नगर भागांना एका जोड रस्त्याद्वारे थेट जोडणार आहे. या प्रकल्पाची एकूण लांबी ५४२ मीटर असेल, ज्यापैकी २३८ मीटर केबल-स्टेड डिझाइनचा वापर करून बांधला जाणार आहे. तसेच पुलाची रुंदी २८.५५ मीटर आहे. यामध्ये सहा लेन बांधले जाणार असून उत्तरेकडे जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी तीन आणि दक्षिणेकडे जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी तीन अशी त्यांची रचना आहे. तसेच पुलाच्या दोन्ही बाजूंना १.५ मीटर रुंदीचा एक युटिलिटी कॉरिडॉरही बांधला जाणार आहे..कधीपर्यंत पूर्ण होणार?सहा-पदरी केबल-स्टेड पुलाचे बांधकाम पावसाळा वगळता हा पूल ३६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२८ पर्यंत पूर्ण होऊ शकतो. या मार्गामुळे लोखंडवाला सर्कल, मिल्लत नगर, ओशिवारा आणि अंधेरी परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच प्रवाशांचा प्रवास देखील सुसाट होणार आहे.