ट्रॅफिकला ब्रेक लागणार! १ तासाचा प्रवास आता फक्त १० मिनिटांत होणार; पूर्व-पश्चिम मुंबई जोडणारा गेमचेंजर प्रकल्प आहे तरी काय?

मुंबई : मुंबई शहरातील सतत वाढणारी लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेता, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी 'बीएमसी' (BMC) अनेक रस्त्यांच्या उभारणीवर काम करत आहे. या दिशेने आणखी एक पाऊल उचलत, बीएमसी आता गोरेगाव फिल्म सिटी आणि मागाठाणे यांच्या दरम्यान ५.५ किलोमीटर लांबीचा एक 'हाय-स्पीड कॉरिडॉर' उभारणार आहे. हा कॉरिडॉर 'वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे'ला समांतर धावेल. .प्रस्तावित 'मुंबई कोस्टल रोड' आणि 'गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड' यांना जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा म्हणून हा मार्ग काम करेल. या नवीन कॉरिडॉरमुळे, गोरेगाव ते मागाठाणे प्रवासासाठी लागणारा वेळ सध्याच्या एका तासावरून कमी होऊन १० मिनिटांपेक्षाही कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. पूर्व भागात, GMLR हा १२.२ किलोमीटर लांबीचा मार्ग असेल, ज्याची सुरुवात गोरेगाव येथून होऊन तो ऐरोलीपर्यंत विस्तारलेला असेल..शिवाय, नवी मुंबई महानगरपालिकेने ऐरोली-घणसोली उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा उड्डाणपूल पुढे जाऊन नवी मुंबई विमानतळाशी जोडला जाईल. अशा प्रकारे, प्रस्तावित 'मगाठणे-गोरेगाव कॉरिडॉर' हा मुख्य शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगरे आणि MMR क्षेत्राला जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरेल. अखेरीस, GMLR मुळे पूर्व उपनगरातील मुलुंड आणि MMR क्षेत्रातील ऐरोली यांच्याशी थेट संपर्क प्रस्थापित होईल..एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व प्रमुख रस्ते आणि वेगवान वाहतूक मार्गांना एकमेकांशी अखंडपणे जोडणे हेच या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सध्या मुंबईतील 'ईस्टर्न' आणि 'वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे'वर प्रचंड ताण आहे; जोपर्यंत पर्यायी जोडमार्ग उभारले जात नाहीत, तोपर्यंत वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवणे शक्य होणार नाही..अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हा एक 'ग्रीनफील्ड प्रकल्प' असेल—याचा अर्थ असा की, हा प्रकल्प पूर्णपणे शून्यातून (सुरुवातीपासून) विकसित केला जाईल आणि यामध्ये कोणत्याही विद्यमान रस्त्याच्या सुधारणेचा किंवा विस्ताराचा समावेश नसेल. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, "हा रस्ता 'कोस्टल रोड' आणि 'GMLR' यांना जोडणारा एक थेट दुवा (गेटवे) म्हणून काम करेल." कोस्टल रोडचे एक टोक पूर्वेकडे विस्तारले जाईल आणि मागाठाणे येथे असलेल्या या मार्गिकेच्या मुख्य जोडबिंदूला जाऊन मिळेल..यामुळे वाहनचालकांना या मार्गिकेत थेट प्रवेश मिळेल; येथून ते गोरेगावमधील 'फिल्म सिटी' येथे सध्या बांधकामाधीन असलेल्या दुहेरी बोगद्यांमधून थेट GMLR कडे मार्गस्थ होऊ शकतील. संबंधित अधिकाऱ्याने पुढे स्पष्ट केले की, हा नवीन रस्ता 'वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे'ला समांतर असा बांधला जाईल. याचे नियोजन यापूर्वीच अंतिम करण्यात आले आहे. सध्या, प्रस्तावित मार्गावर येणारी काही अतिक्रमणे आणि अडथळे दूर केले जातील; त्यानंतर प्रकल्पाच्या खर्चाचा अंदाज काढला जाईल आणि निविदा काढल्या जातील.."२०२९ च्या मध्यापर्यंत, जास्तीत जास्त त्या वेळेपर्यंत, हा प्रकल्प पूर्ण करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे." कोस्टल रोडचा दुसरा टप्पा २५ किलोमीटर लांबीचा असेल आणि तो पश्चिम उपनगरांमधील वर्सोवा ते MMR क्षेत्रातील भाईंदर यांना जोडेल. कोस्टल रोडचा पहिला टप्पा १०.५८ किलोमीटर लांबीचा असून, तो 'वरळी सी-लिंक' मार्गे 'मरिन ड्राइव्ह'ला 'वांद्रे'शी जोडतो. वांद्रे ते वर्सोवा दरम्यानचा टप्पा 'MSRDC' कडून विकसित केला जात आहे; आणि याच ठिकाणापासून कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात होईल.