मुंबई

BMC चा मोठा प्लॅन! फ्लायओव्हरमुळे प्रवासात २५ मिनिटांची बचत होणार, कुठून कुठे बांधणार? जाणून घ्या मार्ग...

Mahim Bandra flyover project: माहीम आणि वांद्रे दरम्यान १.३ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल नियोजित आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवासाचा वेळ २०-२५ मिनिटांनी कमी होईल.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : बीएमसीने माहीम आणि वांद्रे दरम्यान १.३ किमी लांबीचा उड्डाणपूल बांधण्याची योजना तयार केली आहे, ज्यामुळे वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि माहीम कॉजवेवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २२० कोटी रुपये आहे. हा उड्डाणपूल मिठी नदीवरून जाईल आणि त्यामुळे उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉरवरील प्रवासाचा वेळ अंदाजे २०-२५ मिनिटांनी कमी होण्यास मदत होईल.

