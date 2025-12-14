मुंबई

Mumbai: जगभरातील दुर्मिळ पक्षी मुंबईत दिसणार! 'या' ठिकाणी अत्याधुनिक ‘विदेशी पक्षी उद्यान’ सुरु होणार; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

Mumbai Exotic Birds Park: महानगरपालिकेतर्फे मुंबईत अत्याधुनिक ‘विदेशी पक्षी उद्यान' उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे.
मुंबई : महानगरपालिकेतर्फे मुलुंड (पश्चिम) येथील नाहूर परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘विदेशी पक्षी उद्यान’ उभारण्यात येणार असून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते आज (रविवार, ता. १४) सायंकाळी ५.३० वाजता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. याच कार्यक्रमात श्रीमती मनसादेवी तुलसीराम अगरवाल सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पणही होणार आहे.

