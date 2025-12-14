Mumbai: जगभरातील दुर्मिळ पक्षी मुंबईत दिसणार! 'या' ठिकाणी अत्याधुनिक ‘विदेशी पक्षी उद्यान’ सुरु होणार; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

मुंबई : महानगरपालिकेतर्फे मुलुंड (पश्चिम) येथील नाहूर परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘विदेशी पक्षी उद्यान’ उभारण्यात येणार असून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते आज (रविवार, ता. १४) सायंकाळी ५.३० वाजता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. याच कार्यक्रमात श्रीमती मनसादेवी तुलसीराम अगरवाल सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पणही होणार आहे..महानगरपालिकेच्या सुमारे १७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर हे विदेशी पक्षी उद्यान उभारले जाणार असून त्यापैकी सुमारे १० हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर अत्याधुनिक पक्षीगृह विकसित करण्यात येणार आहे. या उद्यानात तिकीटघर, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, कॅफे, स्मृतिप्रतीक विक्री केंद्र तसेच भुयारी वाहनतळ अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत..BMC House Lottery: महानगरपालिकेच्या ४२६ घरांची सोडत यशस्वी; पुन्हा २९६ घरांची लॉटरी निघणार, पण कधी? .जगभरातील दुर्मिळ व रंगीबेरंगी विदेशी पक्ष्यांसाठी २४ स्वतंत्र नैसर्गिक अधिवास निर्माण करण्यात येणार असून पर्यावरण संवर्धन व पक्षी संरक्षणाबाबत जनजागृती होण्यास या प्रकल्पामुळे चालना मिळणार आहे..दरम्यान, मुलुंड (पश्चिम) येथे उभारण्यात आलेल्या श्रीमती मनसादेवी तुलसीराम अगरवाल सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या नव्या तळमजला अधिक दहा मजली इमारतीमुळे आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. .CIDCO House: घरखरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सिडको घरांच्या दरात १० टक्के कपात, पण कोणत्या? सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय.या इमारतीमुळे रुग्णालयाची एकूण क्षमता ४७० रुग्णशय्यांपर्यंत वाढणार असून सर्वसाधारण तसेच अतिविशेष आरोग्य सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार आहेत. आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध झाल्याने मुलुंडसह आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.