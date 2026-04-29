Mumbai News: यंदाही मुंबईची तुंबई! ८० ठिकाणी भरणा-या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी ५४७ पंप बसविणार

मुंबई : मुंबईत ४९६ पावसाचे पाणी भरण्याची ठिकाणे असून त्यापैकी ८० ठिकाणी पावसाळी पाणी तुंबण्याचा धोका आहे. भरणा-या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी ५४७ पंप बसवण्यात येणार आहेत. पंप कार्यान्वित आहे की नाही याचे पंप चालकाला मोबाइलद्वारे फोटो पाठवणे बंधनकारक आहे. पंपाची अपडेट स्मार्ट फोनद्वारे पालिकेच्या नियंत्रण कक्षाला मिळणार आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली. पावसाळापूर्व कामाची आढावा बैठक आज पालिका मुख्यालयात पार पडली. त्यानंतर त्या प्रसार माध्यमांशी बोलत होत्या..पावसाळ्यासाठी पालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. त्याची तयारी करण्यासाठी आज मुख्यालयात बैठक झाली. पावसाळ्यात भरणा-या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी ५४७ पोर्टेबल डीवॉटरिंग पंप बसविण्यात येणार आहेत. तसेच, प्रमुख आणि लघू उदंचन केंद्र (पंपिंग स्टेशन्स) १ मे पासून कार्यान्वित ठेवण्यात येणार आहेत. स्थानिक पातळीवर पाणी उपसा पंपासह कामगार १५ मे पासून तैनात केले जातील. पंप चालकांसमवेत समन्वय साधण्यासाठी नियंत्रण कक्षात पंप चालक प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे..तसेच १० फिरती डीवॉटरिंग पंप असणारी वाहने तैनात केली करण्यात येणार आहेत. मेट्रो रेल्वेच्या आवश्यकतेनुसार मरोळ नाका, तलादेवी, वरळी नाका आणि महालक्ष्मी येथे 'डीवॉटरिंग पंप' उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच, माटुंगा, भांडूप, चुनाभट्टी आणि दादर येथे देखील डीवॉटरिंग पंप बसविण्यात येतील, असे ही त्या म्हणाल्या..४५ टक्के नालेसफाई पूर्णयंदा नालेसफाईच्या कामाला उशीरा सुरुवात झाली असली तरी आता वेगाने काम सुरु आहे. लहान आणि मोठ्या नाल्यातील गाळ काढण्याचे ४५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तर मिठी नदीतील गाळ उपसा करण्याचे २७.१३ टक्के काम २८ एप्रिल रोजी पूर्ण झाले आहे. मिठी नदीतून गाळ उपशाची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. मोठे नाल्यातून गाळ काढण्याची कामे वेगाने सुरू आहेत. २८ एप्रिल अखेरपर्यंत एकूण उद्दिष्टांपैकी ३८.९७ टक्के गाळ उपशाची कामे पूर्ण झाली आहेत..एनडीआरएफ, मुंबई अग्निशमन दल सज्जपावसाळ्यात मुंबईतील साहही समुद्र किनारी चौपाट्यांवर अग्निशमन दलाचे जवान, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे जवान, १२६ लाईफ गार्ड तैनात असणार आहेत. तर पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी स्थानिक कोळी बांधव आदींना ७०० जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ----.'हीट वेव्ह' वर ग्रीन कव्हरचा पर्यायमहाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत 'हीट वेव्ह' चा कहर झाला आहे. मुंबईत त्याप्रमाणात हीट वेव्ह चा त्रास जाणवत नसला तरी बांधकाम ठिकाणी हिरवळ निर्माण करणे गरजेचे आहे. बांधकाम ठिकाणी नियमांचे पालन होत कि नाही याची झाडाझडती घेतली जात आहे. प्रत्येक वॉर्डात यंत्रणा तयार करण्यात येणार आहे..आरोग्य सेवा सज्जपावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या साथीच्या आजारांना रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या जात आहेत. प्रमुख व उपनगरीय रुग्णालयांत १५०० हून अधिक रुग्णशय्या पावसाळी आजारांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.