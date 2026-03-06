OC Policy: गृहनिर्माण संस्थांसाठी गुड न्यूज! बीएमसी लवकरच लागू करणार नवी ओसी पॉलिसी; नवे धोरण कधीपासून लागू होणार?

मुंबई : मुंबईतील हजारो गृहनिर्माण संस्थांना लवकरच मोठी सवलत मिळू शकते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका या महिन्याच्या अखेरीस एक नवीन धोरण लागू करण्याची तयारी करत आहे, ज्या अंतर्गत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले व्यवसाय प्रमाणपत्र (OC) जारी केले जाऊ शकतात. प्रस्तावित धोरणाचा उद्देश वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रक्रिया सुलभ करून नागरिकांना आणि संस्थांना दिलासा देणे आहे. .महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील सुमारे २५,००० गृहनिर्माण संस्थांना या नवीन प्रणालीचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबईत अनेक वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेल्या परंतु अपूर्ण मंजुरी आणि कागदपत्रांमुळे अद्याप ओसी मिळालेल्या इमारतींची संख्या मोठी आहे. यामुळे हजारो कुटुंबांना प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे..Navi Mumbai: पोरं अभ्यासात मग्न, अचानक स्लॅब कोसळून मोठी दुर्घटना; एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू, ५ जण जखमी.तज्ञांच्या मते, अनेक प्रकरणांमध्ये, बांधकाम व्यावसायिकांनी सादर केलेले अपूर्ण कागदपत्रे, बांधकाम नियमांमध्ये किरकोळ बदल किंवा इतर सरकारी विभागांकडून आवश्यक मंजुरींचा अभाव यामुळे ओसी जारी करण्यात मोठे अडथळे येतात. म्हणूनच अनेक सोसायट्या वर्षानुवर्षे ओसीची वाट पाहत आहेत, जरी रहिवासी तेथे बराच काळ राहत असले तरी..बीएमसीच्या प्रस्तावित धोरणांतर्गत, अशा प्रकरणांचा आढावा घेतला जात आहे आणि टप्प्याटप्प्याने त्यांचे निराकरण केले जात आहे. अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की नवीन प्रणाली प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण जलद करेल आणि गृहनिर्माण संस्थांना वैध कागदपत्रे मिळतील याची खात्री करेल. जर हे धोरण लागू केले तर मुंबईतील हजारो कुटुंबांना कायदेशीर दिलासा मिळेल आणि शहरातील गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित अनेक दीर्घकालीन वाद सोडवण्याची अपेक्षा आहे..आगीत घर गमावलेल्यांना मोठी मदत! आग घटनेत बेघर झालेल्यांना जमीन देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय; पण नेमकं कुणाला आणि कुठे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.