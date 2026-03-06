मुंबई

OC Policy: गृहनिर्माण संस्थांसाठी गुड न्यूज! बीएमसी लवकरच लागू करणार नवी ओसी पॉलिसी; नवे धोरण कधीपासून लागू होणार?

BMC new OC policy: मुंबईतील हजारो गृहनिर्माण संस्थांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. बीएमसी लवकरच एक नवीन धोरण लागू करत आहे ज्याचा फायदा सुमारे २५,००० सोसायट्यांना होऊ शकतो.
मुंबई : मुंबईतील हजारो गृहनिर्माण संस्थांना लवकरच मोठी सवलत मिळू शकते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका या महिन्याच्या अखेरीस एक नवीन धोरण लागू करण्याची तयारी करत आहे, ज्या अंतर्गत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले व्यवसाय प्रमाणपत्र (OC) जारी केले जाऊ शकतात. प्रस्तावित धोरणाचा उद्देश वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रक्रिया सुलभ करून नागरिकांना आणि संस्थांना दिलासा देणे आहे.

