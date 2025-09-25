मुंबई

धक्कादायक! मृतदेह ३ दिवस जिन्यात पडून, ट्रॉमा केअर रुग्णालयात कुणालाच समजलं नाही; BMC प्रशासन झोपेत, दुर्गंधीमुळे उघडकीस

Trauma Care Hospital : तीन दिवस ट्रॉमा केअरमध्ये मृतदेह फायर एक्झिटच्या जिन्यावर पडून होता. मात्र कुणालाच याची कल्पना नव्हती. तब्बल तीन दिवसांनी दुर्गंधी यायला लागल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. सीसीटीव्ही असूनही याकडे दुर्लक्ष झाले.
सूरज यादव
जोगेश्वरी पूर्व इथं असलेल्या ट्रॉमा केअर रुग्णालयाचा गंभीर बेजबाबदारपणा समोर आला आहे. रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर फायर एक्झिट जिन्याच्या परिसरात एका पुरुषाचा मृतदेह आढळून आला. या घटनेमुळं खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तपास केला असता हा अपघाती मृत्यू असल्याचं समोर आलंय. मात्र तब्बल तीन दिवस मृतदेह एका ठिकाणी पडून राहिला तरी कुणाच्याच कसं लक्षात आलं नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

