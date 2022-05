By

मुंबई : मीरा रोड येथील सीझन्स हॉटेलमध्ये सात वर्षीय मुलीचा मृतदेह (Body found) आढळला. तसेच आई दुसऱ्या खोलीत बेशुद्धावस्थेत सापडली. मात्र, वडील बेपत्ता होते. ही घटना सोमवारी उघडकीस आली. या प्रकरणी विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. (Body of a 7 year old girl was found)

प्राप्त माहितीनुसार, पती-पत्नी हे मुलीसह मीरा रोड येथील सीझन्स हॉटेलमध्ये थांबले होते. मात्र, कोणताही प्रतिसाद येत नसल्याने एकाने त्यांच्या खोलीत जाऊन बघितले. यावेळी सात वर्षीय मुलीचा मृतदेह (Body found) आढळला. दुसऱ्या खोलीत जाऊन बघितले असता आई बेशुद्धावस्थेत आढळली. मात्र, मुलीचे वडील हॉटेलमध्ये आढळले नाही.

यानंतर घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवला. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने कुटुंबाने आत्महत्येचा (Attempt To Suicide) विचार केला असावा, असा संशय पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. पतीने पत्नी आणि मुलीला विष दिले आणि स्वतः आत्महत्या करण्यासाठी निघून गेला असावा, असे काशिमीरा पोलिसांनी सांगितले.