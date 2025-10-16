Boiser Crime: बोईसरमध्ये तीन महिन्यात बारा पीडितेवर अत्याचार; कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर, महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

-निखिल मेस्त्रीपालघर: बोईसर एमआयडीसी पोलीस ठाणे क्षेत्रात जून ते ऑक्टोबर अशा तीन महिन्यात लैंगिक शोषणाच्या तब्बल बारा तक्रारीची नोंद झाली आहे. यावरून येथे गुन्हेगारी फोफावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकारामुळे बोईसर भागात महिला असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट होत आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.बोईसर पोलीस ठाणे क्षेत्रात औद्योगिक क्षेत्रासह रहिवासी संकुले आहेत. कामानिमित्त मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय कामगार बोईसरमध्ये राहत आहे. भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यातच वाढते नागरिकरण लोकसंख्येत आणखीन भर पाडत आहे. त्यातच पोलीस ठाण्यात तोकडे मनुष्यबळ असल्याने लाखभर लोकसंख्येला ते अपुरे पडत आहे. चोरी, घरफोड्या, मारामाऱ्या, गृहक्लेश, औद्योगिक तक्रारी, खून, आपसातील भांडणे, प्रकारणांचा आरोपीचा तपास, बंदोबस्त, व्हिआयपी - सरकारी दौरे बंदोबस्त, पारपत्र तपासणी, कोर्ट केसेस अशा असंख्य प्रकरणात पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकारी गुरफटल्याने पोलीस ठाणे हद्दीतील कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर पोलिसांचे दुर्लक्ष झाल्याची शक्यता नागरिक वार्तवत आहेत..पोलीस ठाणे अंतर्गत भरदिवसा महिला आणि तरुणींची छेडछाड विनयभंग असे बरेच प्रकार घडलेले आहेत. केवळ तीन महिन्यात नऊ ते दहा प्रकार विनयभंग झाल्याचे नोंद आहेत.त्यातही अल्पवयीन मुलींवर विनयभंग केल्याचे दोन गुन्हे नोंद आहेत. ही गंभीर बाब आहे. इतकेच नव्हे तर अल्पवयीन मुलींसाठीही बोईसर आता सुरक्षित राहिलेले नाही. तीन महिन्यात तीन अर्थात महिन्याला एका लहान मुलीवर अत्याचार झाल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यामुळे बोईसर शहरासह लगतच्या परिसरात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बोईसर पोलीस ठाणे क्षेत्र मोठे आणि विस्तारलेले असल्याने त्याचा भार कमी करण्यासाठी बेटेगाव पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव अजूनही मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे सध्यातरी मोठ्या लोकसंख्येचा भार बोईसर पोलिसांवर आहे..बारा गुन्ह्यात अकरा आरोपी गजाआड1 जून ते 30 सप्टेंबर 2025 या तीन महिन्यात बलात्कारासह बालकांचे लैंगिक अपराधपासून संरक्षण कायद्याअंतर्गत तीन गुन्हे दाखल आहेत. ही तीन प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अल्पवयीन मुलींवर विनयभंग प्रकरणाचे दोन गुन्हे दाखल असून एक न्यायालयात प्रलंबित असून एक प्रकरण तपासावर आहे. या सर्व प्रकरणामध्ये १२ आरोपी अटक असून ११ आरोपी विरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. ही प्रकरणे दोन चार दिवसांपूर्वी बदली झालेले पोलीस निरीक्षक शिरीष पवार यांच्या कार्यकाळातील आहेत..बोईसरमध्ये गुन्हेगारी फोफावतेयबोईसर पोलीस ठाणे क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात भंगार माफिया, ड्रग्स पेडलर, वेश्याव्यवसाय, गुटखा माफिया, अमली पदार्थ विक्री करणारे माफिया यासह दादागिरी असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात फोफावले आहेत. त्यांना थोपवण्यासाठी पोलिसांचे बळ कमी पडत आहे, असे आरोप होत आहेत. अलीकडे मेफेड्रीन तयार करणारा कारखाना, अमली गुटखा पदार्थाची तस्करी, वेश्याव्यवसाय, बांगलादेशी अशा प्रकारावर पोलिसांनी कारवाया केल्या होत्या. त्यावरून बोईसरमध्ये गुन्हेगारी फोफावल्याचे चित्र आहे.01/06/2025 to 30/09/2025 पर्यंतचे गुन्हे: बलात्कारसह पोस्को 3 न्यायालयात प्रलंबित, विनयभंग 7 - न्यायालयात प्रलंबित विनयभंग 2 पैकी एक न्यायालयात प्रलंबित एक तपासावर न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया सुरु गुन्ह्यातील सगळे १२ आरोपी अटक असून ११ आरोपी विरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. एक गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे, असे नुकताच बदली झालेले बोईसरचे पोलीस अधिकारी शिरीष पवार यांनी म्हटले आहे..बोईसर भागात झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांची संख्या गंभीर आणि धक्कादायक आहे बोईसर पोलीस ठाणे क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणे आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथागृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्र व्यवहार करून हा परिसर सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला जाणार आहे.विलास तरे, आमदार, बोईसर विधानसभा.MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.मी महिला माझ्या मुली खरचं आम्ही सुरक्षित आहोत का? हा प्रश्न अस्वस्थ करतो कारण वाढते महिलावर अत्याचाराचे प्रमाण १८वर्षाखालील मुलांवर होणारे लैंगिग अत्याचार हे बोईसर पोलिस स्टेशन मध्ये रोज ५पेक्षा अधिक तक्रारी येतात तर काही पोलिस स्टेशन पर्यत येवून ही पोहचत नाही. कारण कोणत्याही प्रकारची गुन्हेगारावर ठोस कठोर कारवाई केली जात नाही आहे.खऱ्या अर्थाने आपण सुरक्षित नाही आहोत कारण कायदा सुरक्षितता सुव्यवस्थेचे तिनतेरा वाजले आहेत.भावना विचारे, माजी जि.प सदस्या, शिगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.