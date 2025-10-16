मुंबई

Boiser Crime: बोईसरमध्ये तीन महिन्यात बारा पीडितेवर अत्याचार; कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर, महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Boisar Faces Alarming Cases of Abuse: बोईसर पोलीस ठाणे क्षेत्रात औद्योगिक क्षेत्रासह रहिवासी संकुले आहेत. कामानिमित्त मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय कामगार बोईसरमध्ये राहत आहे. भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यातच वाढते नागरिकरण लोकसंख्येत आणखीन भर पाडत आहे.
Boisar Law and Order in Spotlight as 12 Women Report Abuse Within Quarter

सकाळ डिजिटल टीम
-निखिल मेस्त्री

पालघर: बोईसर एमआयडीसी पोलीस ठाणे क्षेत्रात जून ते ऑक्टोबर अशा तीन महिन्यात लैंगिक शोषणाच्या तब्बल बारा तक्रारीची नोंद झाली आहे. यावरून येथे गुन्हेगारी फोफावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकारामुळे बोईसर भागात महिला असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

