Boiser Crime: 'बोईसरमध्ये जुगार अड्ड्यावर पोलिसांची धाड'; दोन लाख एकोणसाठ हजाराचा मुद्देमाल जप्त, ९ जणांवर गुन्हा दाखल

- सुमित पाटीलबोईसर : बोईसर पोलीस ठाणे हद्दित (ता. ११) स्थानिक गुन्हे शाखा, पालघर यांचे पथकास बोईसर पूर्व येथील रुपरजत पार्कमधील बिल्डींग नंबर २, ए विंग, रुम नंबर २०२, ता. जि. पालघर येथे काही इसम जुगार खेळत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली. या वेळी पालघर पाेलिसांनी २ लाख ५९ हजाराचा मुद्देमाल जप्त करुन ९ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत..मिळालेल्या माहितीच्या आधारे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथकाने नमूद ठिकाणी छापा टाकला असता आरोपी या पथकाने नमूद ठिकाणी छापा टाकला असता, सुयोग पिंपळे वय ३४ वर्षे प्रदीप ठाकुर, वय ४८ वर्षे, संजय रेमीडस, वय ४९, संदीप सिंग, वय ३८ ५) विश्वास शेलार वय ४० वर्षे, संजय शर्मा, वय २७ विजय लांबा, वय ४९ वर्षे, मंगल पाटील, वय २३ वर्षे, कल्पेश ठक्कर, वय ५२ वर्षे, असे एकूण आरोपी हे जुगार खेळताना सापडले. यांच्याकडूनएकूण २,५९,२६ रुपये रोख रक्कम जप्त केलेली असून त्यांचेविरूध्द बोईसर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पालघर जिल्ह्याला अवैध धंद्यांपासून मुक्त करण्याच्या पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख यांच्या सूचनेनुसार कारवाई करण्यात येत आहे. सदरची कारवाई ही यतिश देशमुख, पोलीस अधीक्षक, पालघर, विनायक नरळे, अपर पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक प्रदिप पाटील, सहय्यायक पो निरक्षक योगेश शिंदे, पोलीस उपनिरक्षक रविंद्र वानखेडे, पोलिस हवालदार संदिप सुर्यवंशी, दिपक राऊत, नरेंद्र पाटील सर्व नेमणुक स्थानिक गुन्हे शाखा, पालघर यांनी केलेली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.