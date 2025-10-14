मुंबई

Boiser Crime: 'बोईसरमध्ये जुगार अड्ड्यावर पोलिसांची धाड'; दोन लाख एकोणसाठ हजाराचा मुद्देमाल जप्त, ९ जणांवर गुन्हा दाखल

Police Raid Gambling Den in Boisar: बोईसर पूर्व येथील रुपरजत पार्कमधील बिल्डींग नंबर २, ए विंग, रुम नंबर २०२, ता. जि. पालघर येथे काही इसम जुगार खेळत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली. या वेळी पालघर पाेलिसांनी २ लाख ५९ हजाराचा मुद्देमाल जप्त करुन ९ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
- सुमित पाटील

बोईसर : बोईसर पोलीस ठाणे हद्दित (ता. ११) स्थानिक गुन्हे शाखा, पालघर यांचे पथकास बोईसर पूर्व येथील रुपरजत पार्कमधील बिल्डींग नंबर २, ए विंग, रुम नंबर २०२, ता. जि. पालघर येथे काही इसम जुगार खेळत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली. या वेळी पालघर पाेलिसांनी २ लाख ५९ हजाराचा मुद्देमाल जप्त करुन ९ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

