विनायक पवारबोईसर : बोईसर-नवापूर मार्गावरील पाम टेंभी गावाच्या हद्दीत भरधाव दुचाकीने समोरील ट्रकला मागून जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात तीन महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. संध्याकाळच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. मोहित शर्मा, रवी गुप्ता आणि नयना महतो अशी मृत विद्यार्थ्यांची नावे आहेत..सातपाटी पोलिसांच्या कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत तिन्ही विद्यार्थी बोईसरमधील गणेश नगर परिसरातील रहिवासी होते. संध्याकाळी हे तिघेजण एकाच दुचाकीवरून नांदगाव-आलेवाडी समुद्रकिनाऱ्यावर फिरण्यासाठी जात होते. बोईसर-नवापूर मार्गावरील पाम टेंभी गावाजवळ आले असता, वेगात असलेल्या त्यांच्या दुचाकीने पुढे जाणाऱ्या ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिली..हा अपघात इतका भीषण होता की, दुचाकीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला आणि तिन्ही विद्यार्थी रस्त्यावर फेकले गेले. डोक्याला व शरीराला गंभीर दुखापत झाल्याने मोहित, रवी आणि नयना यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघाताचा आवाज ऐकून स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत पोलिसांना माहिती दिली..बोईसर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला आणि तिन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जवळच्या रुग्णालयात पाठवले आहेत. एकाच परिसरातील तीन तरुण विद्यार्थ्यांचा अशा प्रकारे अपघाती मृत्यू झाल्याने गणेश नगरसह संपूर्ण बोईसर परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून शोककळा पसरली आहे. पोलीस या अपघाताचा पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.