Boisar MIDC Fire: बोईसर एमआयडीसीमध्ये मोठा स्फोट, अनेक कामगार जखमी झाल्याची भीती; Video Viral

पालघर : नुकतेच रायगड जिल्ह्याततील महाड तालुक्यात एका एमआयडीसी कंपनीत गॅस गळती झाल्याची घटना घडली होती. या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून आठ कामगार जखमी झाले होते. या घटनेला दोन दिवसही उलटले नसून आता पालघर जिल्ह्यातील बोईसर MIDCमधील कंपनीत स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये काही कामगार गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पालघरच्या बोईसर तारापूर MIDCमधील केमिकल कंपनीत रिॲक्टरचा भीषण स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे. स्फोटाचा आवाज आणि हादरे सुमारे २ किलोमीटरपर्यंत जाणवल्याची माहिती आहे. या दुर्घटनेत दोन कामगार गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तसेच या स्फोटात आणखी काही कामगार जखमी झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. .Loggerhead Turtle: अरबी समुद्रातून १०० किलो वजनाच्या दुर्मिळ 'लॉगरहेड' कासवाची सुटका.काय घडले?बोईसर तारापूर एमआयडीसीतील विराज प्रोफाइल या लोखंडाचे उत्पादन घेणाऱ्या कारखान्यात ११ वाजेच्या सुमारास भीषण ब्लास्ट झाला. या ब्लास्टमध्ये एक कामगार जखमी असल्याची माहिती समोर आली आहे . या घटनेमुळे कारखान्यातील कामगारांसह स्थानिकांमध्ये भीतीच वातावरण निर्माण झाल आहे. दरम्यान, बोईसर तारापूर एमआयडीसी अपघातांच सत्र वारंवार सुरूच असून यामुळे येथील कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..Konkan Railway: गणेशभक्तांना दिलासा! मुंबई-सावंतवाडी विशेष रेल्वेला अतिरिक्त थांबे, पण कुठे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.