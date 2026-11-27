मुंबई : अभिनेता टायगर श्रॉफच्या वाहनावरील गोळीबार प्रकरणातील एका आरोपीचे वय घटनेवेळी १८ वर्षापेक्षा कमी असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मुंबईतील विशेष 'मकोका' न्यायालयाने आरोपीचा खटला पुढील कार्यवाहीसाठी बाल न्याय मंडळाकडे (जेजेबी) वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत..आरोपीच्या वडिलांनी विशेष मकोका न्यायालयात अर्ज दाखल करून आपला मुलगा अल्पवयीन असल्याचा दावा केला होता. मुलाची जन्मतारीख ३० नोव्हेंबर २००८ असून, घटनेच्या दिवशी त्याने १८ वर्षे पूर्ण केली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले..शरद पवार गटात मोठा फेरबदल! रोहिणी खडसेंची महिला प्रदेशाध्यक्षपदावरून उचलबांगडी, कोण आहेत नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष? .न्यायालयाच्या आदेशानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी शाळा सोडल्याचा दाखला, माध्यमिक परीक्षेचे प्रमाणपत्र, शाळेतील प्रवेश व निर्गम रजिस्टर आणि जन्म दाखल्याची पडताळणी करून अहवाल सादर केला. या सर्व कागदपत्रांवरून आरोपी अल्पवयीन असण्यावर शिक्कामोर्तब झाले..न्यायालयाची निरीक्षणेविशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नावंदर यांनी बाल न्याय कायद्याच्या कलम ९ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत आरोपी घटनेच्या दिवशी 'बालक' असल्याचा निर्वाळा दिला. अल्पवयीन आरोपीवर नियमित न्यायालयात खटला चालवणे कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत ठरेल. त्यामुळे त्याच्यावरील पुढील सर्व न्यायिक प्रक्रिया बाल न्याय मंडळासमोरच होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. तसेच, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाला या मुलाचा ताबा तातडीने तपास अधिकाऱ्यांकडे देऊन त्याला मुंबईतील बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्याचे आदेश दिले..FDA Action: मुंबईत 'झेप्टो'च्या गोदामासह १० हॉटेलांचे परवाने निलंबित, आठ अन्न व्यावसायिकांना नोटिसा.प्रकरण काय?जुहूतील फुटबॉल मैदानातून १८ ऑक्टोबरला सायंकाळी बाहेर पडताना बावटायगरच्या वाहनावर सहा गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यात टायगर सुखरूप बचावला, मात्र त्याचा वाहनचालक आणि एक पादचारी जखमी झाले होते. पोलिसांनी याप्रकरणी दोन महिलांसह ११ जणांना अटक करून त्यांच्यावर 'मकोका' अंतर्गत कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.