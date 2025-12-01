मुंबई

Mumbai News: धक्कादायक! मुंबईतील दोन नामांकित शाळांना धमकीचा मेल, संपूर्ण परिसर रिकामा

Mumbai School Bomb Threat: मुंबईतील दोन नामांकित शाळांना बॉम्बने उडवण्याचा धमकीचा मेल शाळा प्रशासनाला आला. यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Mumbai School Bomb Threat mail

Mumbai School Bomb Threat mail

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : काही आठवड्यांपूर्वी दिल्ली येथे लाल किल्ल्याजवळ मोठा बॉम्ब स्फोट झाला होता. या घटनेमुळे राज्यभरात एकच खळबळ पसरली असून अनेक जिल्ह्यांना हाय अलर्ट देण्यात आला होता. या घटनेनंतर मुंबईसह अनेक विमानतळ तसेच काही गजबजणाऱ्या ठिकाणी बॉम्ब ठेवला असल्याच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा असाच धमकीचा मेल ठाण्यातील एका नामांकित शाळेला मिळाल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Threat
bomb blast
bomb
mira road

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com