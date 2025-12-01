Mumbai News: धक्कादायक! मुंबईतील दोन नामांकित शाळांना धमकीचा मेल, संपूर्ण परिसर रिकामा

मुंबई : काही आठवड्यांपूर्वी दिल्ली येथे लाल किल्ल्याजवळ मोठा बॉम्ब स्फोट झाला होता. या घटनेमुळे राज्यभरात एकच खळबळ पसरली असून अनेक जिल्ह्यांना हाय अलर्ट देण्यात आला होता. या घटनेनंतर मुंबईसह अनेक विमानतळ तसेच काही गजबजणाऱ्या ठिकाणी बॉम्ब ठेवला असल्याच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा असाच धमकीचा मेल ठाण्यातील एका नामांकित शाळेला मिळाल्याचे समोर आले आहे. .ठाणे जिल्ह्यातील मीरा रोडमधील सिंगापूर इंटरनॅशनल स्कूलला धमकीचा मेल आल्याची माहिती समोर आली आहे. सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास शाळा प्रशासनाला शाळा बॉम्बने उडवण्याचा धमकीचा मेल आला. या मेलनंतर प्रशासनाने तातडीने याची माहिती काश्मीरा पोलिसांना दिली. धमकीच्या मेलची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस पथकासह बॉम्ब पथक देखील दाखल झाले असून शोध कार्य सुरु करण्यात आले..Dry Day: तळीरामांसाठी महत्त्वाची बातमी! राज्यभरात ३ दिवस ड्राय डे; कोणकोणत्या शहरात मद्यविक्री बंद? जाणून घ्या यादी....सांताक्रूझ शाळेलाही बॉम्बची धमकीमीरा रोड येथील शाळेला धमकीचा मेल आल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच सांताक्रूझमधील बिल्लाबोंग हायस्कूलला देखील बॉम्बची धमकी देणारा मेल आला. बॉम्बची धमकी मिळाल्यानंतर शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. तसेच मुंबई पोलिस, अग्निशमन दल आणि इतर अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून तातडीने कारवाई करत पोलिसांनी शाळेचा परिसर रिकामा केला..दरम्यान, शोध घेतल्यानंतर घटनास्थळी आतापर्यंत कोणतेही स्फोटक पदार्थ सापडले नसल्याची माहिती उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र खबरदारीचा उपाय म्हणून, प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर यांच्या मालकीचे आजीवासन स्टुडिओ आणि त्याच संकुलात असलेल्या लग्नाच्या हॉलसह लगतच्या परिसरांनाही रिकामे करण्यात आले..Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल.सध्या परिसरातील सर्व परिसर अधिकाऱ्यांकडून कसून तपासणी केली जात आहे. मात्र धमकीच्या या मेलमुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.