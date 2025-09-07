Mumbai News: मुंबई विमानतळासह नायर रुग्णालय बॉम्बने उडवणार, धमकीच्या ईमेलने भीतीचे वातावरण; पोलिसांचा तपास सुरु

मुंबई : शनिवार, ६ सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्थी दिवशी रात्री मुंबई विमानतळ आणि नायर रुग्णालयाला ई-मेलद्वारे बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली. यामुळे या दोन्ही ठिकाणी भीतीचे वातावरण पसरले असून पोलिसांनी तातडीने पोलीस पथके तैनात केली असून तपास सुरु केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार, ६ सप्टेंबर रोजी रात्री मुंबई विमानतळ आणि नायर रुग्णालयाला ई-मेलद्वारे बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली. नायर रुग्णालयाला उद्देशून लिहिलेला ई-मेल रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास डीनच्या अधिकृत आयडीवर आला, ज्यामुळे रुग्णालयातील कर्मचारी आणि रुग्णांमध्ये भीती निर्माण झाली..Viral Video: गणपतीसमोर थरथरणारे हात… मुकेश अंबानींच्या अनोख्या दर्शनाचा व्हिडीओ व्हायरल, पाहा पोस्ट.दोन्ही ठिकाणी पोलीस पथके तात्काळ तैनात करण्यात आली. शोध मोहिमेदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नसून धमकीच्या ईमेलचे मूळ शोधण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली आहे..दरम्यान नुकतेच अश्विनी कुमार या ज्योतिषीला मुंबई उडवण्याची धमकी दिल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. या आरोपीने पाकिस्तानस्थित जिहादी गटाचा सदस्य असल्याचा दावा केला असून १४ दहशतवादी शहरात घुसल्याचा आरोप केला होता. चौकशीदरम्यान, पोलिसांनी त्याच्याकडून सात मोबाईल फोन, तीन सिम कार्ड, सहा मेमरी कार्ड होल्डर, एक बाह्य सिम स्लॉट, दोन डिजिटल कार्ड आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त केल्या..ब्लड मून म्हणजे काय आणि चंद्र वर्षातून किती वेळा रंग बदलतो?.धमकीच्या अफवांमध्ये वाढभारतात बॉम्बच्या धमकीच्या अफवांमध्ये वाढ झाली आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, पाटणा सिव्हिल कोर्टाला बॉम्बच्या धमकीचा ईमेल मिळाला, ज्यामुळे बॉम्ब निकासी पथक आणि श्वान पथक तात्काळ तैनात करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, २२ ऑगस्ट रोजी, मुंबईतील गिरगाव येथील इस्कॉन मंदिराला देखील ईमेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाली, जी नंतर खोटी असल्याचे निश्चित झाले..त्याच दिवशी, मॅक्सफोर्ट स्कूल (द्वारका), क्रेसेंट स्कूल (पितामपुरा) आणि कांत दर्शन स्कूल (नजफगढ) यासह दिल्लीतील अनेक शाळांना ईमेलद्वारे बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या. दिल्ली अग्निशमन सेवांनी केलेल्या सविस्तर शोधात नंतर त्या सर्व खोट्या असल्याचे निश्चित झाले. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे आणि अशा सर्व धमक्यांची सखोल चौकशी केली जात आहे याची खात्री दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.