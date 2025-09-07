मुंबई

Mumbai News: मुंबई विमानतळासह नायर रुग्णालय बॉम्बने उडवणार, धमकीच्या ईमेलने भीतीचे वातावरण; पोलिसांचा तपास सुरु

Bomb Threat: मुंबई विमानतळ आणि नायर रुग्णालयाला ई-मेलद्वारे बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली. यामुळे दोन्ही ठिकाणी भीतीचे वातावरण पसरले असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे.
मुंबई : शनिवार, ६ सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्थी दिवशी रात्री मुंबई विमानतळ आणि नायर रुग्णालयाला ई-मेलद्वारे बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली. यामुळे या दोन्ही ठिकाणी भीतीचे वातावरण पसरले असून पोलिसांनी तातडीने पोलीस पथके तैनात केली असून तपास सुरु केला आहे.

