न्यायातील प्रतारणेबाबत कनिष्ठ न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई : सरकारी पक्षाचे अपयश किंवा न्यायातील प्रतारणेबाबत कनिष्ठ न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि २०१५ मधील एका खुनाच्या प्रकरणातील आरोपीच्या निर्दोष मुक्तता रद्द करून त्याच्याविरोधात फेरसुनावणीचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला दिले..कनिष्ठ न्यायालयाने या खटल्यातील काही महत्त्वाच्या बाबींची दखल घेतली नाही. तसेच, जेव्हा सरकारी पक्ष काही विशिष्ट वैद्यकीय पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरला, तेव्हा ते पुरावे स्वतः मागवून घेण्याचा अधिकार कनिष्ठ न्यायालयाच्या कक्षेतच येतो. सरकारी पक्ष आपली कर्तव्ये तत्परतेने पार पाडण्यात अपयशी ठरत असल्यास कनिष्ठ न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिकेत राहू शकत नाही, असा पुनरुच्चार न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २३ एप्रिलला दिलेल्या निकालात केला. त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी (ता.२८) उपलब्ध झाली..फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील तरतुदी कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांना पुरेसे अधिकार प्रदान करते; जेणेकरून न्यायदानात कोणताही विपर्यास होणार नाही. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी 'एफआयआर' नक्की कोणी नोंदवला, याविषयी विनाकारण संभ्रम निर्माण केला. त्यामुळे संबंधित न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल, तसेच त्यांनी नोंदवलेली कारणे आणि निष्कर्ष हे पूर्णपणे 'विकृत' स्वरूपाचे असल्याचे नमूद करणे भाग पडत असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले आणि निर्दोष मुक्ततेचा आदेश रद्द करून खटल्याची फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश दिले..प्रकरण काय?पुणे सत्र न्यायालयाने जून २०१६ मध्ये दिलेल्या निकालाला पीडितेच्या पालकांनी खटल्यातील आरोपीच्या निर्दोष मुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पीडित मोचन भोला हा आरोपीचा एक दूरचा नातेवाईक होता. मोचन पत्नीशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपीला संशय होता. एप्रिल २०१५ मध्ये, आरोपीला घरीत मोचन आढळला. जेव्हा आरोपीने त्याला जाब विचारण्यास सुरुवात केली, तेव्हा त्यांच्यात झटापट झाली; याच झटापटीदरम्यान आरोपीने मोचनवर चाकूने वार केले, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. .याप्रकऱणी अभियोग पक्ष आपला गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे, असे नमूद करत सत्र न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली. या खटल्याची सुनावणी अत्यंत बेपर्वाईने आणि निष्काळजीपणे पार पाडण्यात आली; तसेच, पीडिताचे शवविच्छेदन करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह अनेक महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्षच नोंदवण्यात आली नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने महत्वाच्या बाबीकडे केलेले दुर्लक्ष केल्यामुळेच आपल्याला न्याय मिळण्यास अपयश आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.