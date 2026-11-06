मुंबई

Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबई हायकोर्टाला पुन्हा धमकीचा मेल, अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख

Mumbai High Court Bomb Threat: मुंबई उच्च न्यायालयाला पुन्हा एकदा धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या मेलमध्ये बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mumbai High Court & Amitabh Bachchan Bomb Threat

Mumbai High Court & Amitabh Bachchan Bomb Threat

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील महापालिकेचे कार्यालयासह माझगाव, दिंडोशी आणि एस्प्लनेड येथील न्यायालयांना बॉम्बस्फोट घडविण्याच्या धमक्या देणारे ई-मेल प्राप्त झाले होते. यामुळे शहरातील सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर येत पोलिसांकडून तातडीने तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. या धमकीच्या मेलला आठवडादेखील झाला नसून आता मुंबईच्या हायकोर्टाला बॉम्बने उडवणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
bombay high court
Threat
bomb
Threaten