Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबई हायकोर्टाला पुन्हा धमकीचा मेल, अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख

मुंबई : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील महापालिकेचे कार्यालयासह माझगाव, दिंडोशी आणि एस्प्लनेड येथील न्यायालयांना बॉम्बस्फोट घडविण्याच्या धमक्या देणारे ई-मेल प्राप्त झाले होते. यामुळे शहरातील सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर येत पोलिसांकडून तातडीने तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. या धमकीच्या मेलला आठवडादेखील झाला नसून आता मुंबईच्या हायकोर्टाला बॉम्बने उडवणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. .शुक्रवार (ता. ६ नोव्हेंबर) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकीचा मेल आल्याची माहिती समोर आली आहे. या धमकीच्या मेलमध्ये अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. धमकीचा मेल प्राप्त होताच यंत्रणा सतर्क झाल्या असून बॉम्बशोधक पथकाकडून शोध सुरु करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.