मुंबई उच्च न्यायालय भरतीत मोठा वाद! ‘राष्ट्रभाषा’ प्रश्नावरून संताप उसळला; मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात नोकरीसाठी अनेकजण खूप मेहनत घेत असतात. या स्पर्धा परीक्षेसाठी तरुण रात्रंदिवस कष्ट करत असतात. सध्या या मुंबई उच्च न्यायालयातील शिपाई/हमाल पदासाठी भरती परीक्षा घेतली जात आहे. परंतु त्याच परीक्षा संदर्भात मोठा वाद झाल्याचे समोर आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातील शिपाई/हमाल पदासाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील एका प्रश्नावरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. प्रश्नपत्रिकेत देशाची 'राष्ट्रभाषा' कोणती, असा प्रश्न विचारण्यात आला असून त्यासाठी हिंदी हा पर्याय देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र आता मराठी एकीकरण समितीने या प्रश्नाला तीव्र आक्षेप घेतला आहे..दरम्यान, भारताच्या राज्यघटनेत कोणत्याही भाषेला 'राष्ट्रभाषा' असा दर्जा देण्यात आलेला नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे. तसेच संविधानाच्या तरतुदीनुसार देशात अधिकृत भाषांची व्यवस्था असून हिंदीसह विविध भाषांना मान्यता असल्याचे समितीने नमूद केले..या प्रकरणी विधी व न्याय विभाग तसेच संबंधित परीक्षा प्राधिकरणाने तातडीने दुरुस्ती करावी, चूक झाली असल्यास खुलासा करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच या प्रश्नासाठी हिंदी पर्याय निवडणाऱ्या उमेदवारांचे गुण सरसकट कमी करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच या वादावर संबंधित विभागाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.