Mumbai : 5 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, जन्मठेपेची शिक्षा केली कमी; निबंध अन् गांधीजींचा अभ्यास केल्यानं हायकोर्टाकडून कपात

पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवलेल्या आरोपीविरुद्धचा निर्णय हायकोर्टानं कायम ठेवला. पण त्याची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय दिलाय. याआधी त्याला जन्मठेप सुनावली होती. आता ही शिक्षा कमी करून १२ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा देण्याचा आदेश हायकोर्टाच्या खंडपीठानं दिलायं. घाटकोपरमध्ये आरोपीने डिसेंबर २०१६ मध्ये पाच वर्षीय मुलीवर अत्याचार केला होता..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, घाटकोपरमध्ये आरोपी २०१६ मध्ये एका चाळीत राहत होता. त्यानं डिसेंबर २०१६ मध्ये शेजारीच राहणाऱ्या एका पाच वर्षीय मुलीवर अत्याचार केला होता. त्यावेळी आरोपीचं वय २० वर्षे इतकं होतं. या प्रकरणी चार वर्षांनी विशेष पोक्सो न्यायालयानं आरोपीला दोषी ठरवत जन्मठेप सुनावली. जन्मठेपेच्या शिक्षेला आरोपीनं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं..भरधाव कार ट्रेलरला धडकून ६ मित्रांचा मृत्यू; वय २३ ते २६ वर्षे, सर्वजण एकाच गावातले.न्यायालयाने आरोप सिद्ध झाले असल्याचं आणि निर्णय योग्य असल्याचं नमूद केलं. पण त्याच्या शिक्षेत कपात केली. आरोपीला दोषी ठरवताना न्यायालयाने म्हटलं होतं की पीडिता अल्पवयीन असली तरी तिने स्पष्ट जबाब दिलाय. तिच्याकडून खोटा आरोप लावल्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान आरोपी ९ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कारावासात आहे. याआधी त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाहीय. तसंच कोविड काळात त्याला जामीनही दिला गेला नव्हता याचा विचार करून न्यायालयाने शिक्षेत कपात केली..तुरुंगात आरोपीनं विविध उपक्रमात भाग घेतला. पुस्तक विश्लेषण, निबंध स्पर्धा, महात्मा गांधींच्या विचारांचा अभ्यास या सर्व उपक्रमांची प्रमाणपत्र आरोपीनं कोर्टात सादर केली. या सगळ्याची नोंद खंडपीठाने घेत शिक्षेत सूट देण्याचा निर्णय घेतला. गुन्ह्याचं स्वरुप गंभीर असल्यानं किमान दहा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा द्यावी लागते. न्यायाच्या दृष्टीने १२ वर्षांची शिक्षा पुरेशी ठरेल असं न्यायालयाने म्हटलं..काय घडलं होतं?आरोपी त्याच्या नातेवाईकांच्या घरी गेला होता. त्यावेळी पीडित मुलगी पाणी प्यायला घरात गेली. तेव्हा आरोपीने मुलीवर अत्याचार केला होता. या घटनेची माहिती पीडितेनं आईला दिल्यानंतर घाटकोपर पोलीस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता..