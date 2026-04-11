ऑफिसमध्ये महिलांकडे एकटक बघणं गुन्हा आहे की नाही? मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

ऑफीसमध्ये महिला सहकाऱ्याकडे अयोग्य पद्धतीने बघणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचं आणि अपमानास्पद असलं, तरी ते भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४(क) अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्याायलयातने दिला आहे. तसेच याप्रकरणी आरोपीविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. नैतिकता आणि कायदा यांच्यामध्ये एक सीमारेषा असते. कोणत्याही कायद्याची व्याख्या त्याच्या ठरलेल्या चौकटीबाहेर जाऊन करता येत नाही, अशी टिप्पणीही यावेळी न्यायालयाने केली..उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, कलम ३५४(क) म्हणजे 'खासगी कृती बघणे' हा गुन्हा त्या वेळी लागू होतो, जेव्हा एखादी व्यक्ती स्त्रीला तिच्या खासगी कृतीदरम्यान पाहते किंवा त्याची चित्रफीत तयार करते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कार्यालयीन वातावरणात एखाद्याकडे टक लावून पाहणे हे जरी त्रासदायक असले, तरी ते 'खासगी कृती'च्या व्याख्येत येत नाही..अभ्यासात हुशार म्हणून गुन्हा रद्द नाही करू शकत; पुण्यात शिकणाऱ्या १९ वर्षीय तरुणीला हायकोर्टानं फटकारलं.न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. यावेळी त्यांनी मॅक्स लाइफ इन्शुरन्स कंपनीतील कर्मचारी अभिजित निगुडकर यांच्याविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्याचेही निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीचे वर्तन चुकीचं असलं तरी तांत्रिक व कायदेशीर निकषांनुसार ते 'खासगी कृती बघणं' या गुन्ह्याच्या व्याखेत बसत नाही..Mumbai News: न्यायालयीन कामकाजाचा न्यायमूर्तींच्या आरोग्यावर परिणाम, कामाच्या ताणाबाबत उच्च न्यायालयाची टिप्पणी .मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनीतील एका महिला कर्मचाऱ्याने आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यावर गंभीर आरोप केले होते. ऑफीसच्या बैठकीदरम्यान आरोपी सामान्य आय कॉन्टक्ट करण्याऐवजी मुद्दाम तिच्या शरीराकडे टक लावून पाहत असे, तसेच अयोग्य टिप्पणी करत असे, असा आरोप तिने केला होता. त्यामुळे तिला अस्वस्थ होत असल्याचेही तिने नमूद केले होतं. याप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली होती. चौकशीनंतर समितीने आरोपीला निर्दोष ठरवले होते. तरीही याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तसेच आरोपीविरोधात कलम ३५४ (क) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.