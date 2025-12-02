Mumbai News: बोरिवली स्टेशनबाहेर बेवारस बॅग आढळली, परिसरात भीतीच वातावरण, काय घडलं?

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील सीएसएमटी स्थानकाबाहेर लाल रंगाची एक संशयित बॅग आढळल्याचे समोर आले होते. याबाबत माहिती मिळताच पोलीस पथकासह बॉम्बशोधक आणि बॉम्बनाशक पथक घटनास्थळी दाखल होत तपासाला सुरुवात केली. त्यांनतर बॉम्ब शोधक पथकाने ही बॅग उघडली असता, त्यात काही कपडे, टॉवेल, वह्या, पुस्तकं आणि काही कागदपत्रे आढळली होती. मुंबईतील हे प्रकरण ताजे असतानाच असेच प्रकरण बोरिवली स्थानकाच्या आभार घडले आहे. .बोरिवली पूर्व रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर सोमवारी सकाळी एक बेवारस बॅग आढळून आल्याचे प्रकरण समोर आहे. संशयास्पद बॅग दिसताच नागरिकांनी तातडीने पोलिसांना माहिती दिली. मात्र यादरम्यान परिसरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..Mumbai Local: महापरिनिर्वाणदिनी १२ अतिरिक्त लोकल सुटणार, प्रवाशांना दिलासा मिळणार; वेळापत्रक पाहा... .कस्तुरबा मार्ग पोलीस स्टेशनला माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जयराज रणवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ATC अधिकारी API युवराज इनामदार आणि त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर परिसर सुरक्षित करून बॅगची तपासणी सुरू करण्यात आली..दरम्यान, पोलिसांच्या तपासात बेवारस बॅगमध्ये ५० ग्रॅम सोनं आणि तब्बल ७ लाख ५० हजार रोख रक्कम आढळून आली. या तपासानंतर पोलिसांनी कसून तपस केला असून चौकशीत ही बॅग प्रदीप नानुबाई जोशी (वय ७० वर्षे), मूळचे वडोदरा, गुजरात यांचे असल्याचे स्पष्ट झाले. प्रदीप नानुबाई जोशी हे पोईसर, कांदिवली येथील लग्नसमारंभाला आले असताना चुकून ही बॅग बोरीवली स्टेशनबाहेर विसरून गेले होते. मात्र त्यांना बॅग हरवल्याची जाणीवही नव्हती..पोलिसांनी प्रदीप नानुबाई जोशी यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर जोशी यांनी स्टेशनवर येऊन बॅगेची ओळख पटवली. त्यानंतर कस्तुरबा पोलिसांनी ५० ग्रॅम सोनं आणि ₹७.५० लाख रोख रक्कम सुरक्षित स्वरूपात त्यांच्याकडे सुपूर्द केली..Mumbai Local Megablock: ‘एल्फिन्स्टन’ पाडण्यासाठी १७ तासांचा मेगाब्लॉक! लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसची वाहतूक बंद, पण कधी? जाणून घ्या तारीख.या प्रकारानंतर नानुबाई जोशी यांनी कस्तुरबा मार्ग पोलीस स्टेशनचे मनापासून आभार मानले असून “आजच्या काळात इतक्या मोठ्या रकमेची व सोन्याची बॅग सुरक्षित परत मिळणे म्हणजे पोलिसांची प्रामाणिकता आणि तत्परता यांचा उत्तम नमुना आहे.” असे म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.