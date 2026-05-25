Auto Taxi Permit: फेक परमिट रिन्यूअलला लगाम लागणार! ऑटो-टॅक्सी चालकांची आता बायोमेट्रिक ओळख होणार, RTOचा कडक निर्णय

मुंबईत ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी परवान्यांच्या नूतनीकरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होण्याची भीती आहे. बनावट कागदपत्रे आणि बनावट व्यक्तींच्या माध्यमातून परवाने आणि फिटनेस प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण केले जात असल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण गंभीर मानून बोरिवली आरटीओने राज्य परिवहन आयुक्तांना तातडीने बायोमेट्रिक पडताळणी प्रणाली लागू करण्याची विनंती केली आहे. .ड्रायव्हिंग लायसन्सची बायोमेट्रिक माहिती, फोटो आणि स्वाक्षरी थेट उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'वाहन' आणि 'सारथी' प्रणाली एकत्रित करण्याची मागणीही आरटीओने केली आहे. नूतनीकरणाच्या वेळी आधार कार्ड आणि फोटोंची डिजिटल पडताळणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला आहे. बोरिवली आरटीओने पाठवलेल्या एका पत्रानुसार, मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार, ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने 'एक व्यक्ती, एक परवाना' या नियमांतर्गत जारी केले जातात. .शिवाय परवाना आणि वाहन फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाच्या वेळी परवानाधारकाची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते. तपासात असे उघड झाले आहे की अनेक प्रकरणांमध्ये या नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. बनावट कागदपत्रांचा वापर होत असून, बोरीवली आरटीओने गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या, नूतनीकरण प्रक्रियेत आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे स्वीकारली जातात. .परंतु ऑनलाइन किंवा बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी कोणतीही मजबूत प्रणाली नसल्यामुळे, बनावट कागदपत्रांचा सहज वापर केला जात आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, काही प्रकरणांमध्ये मृत परवानाधारकांच्या नावानेही नूतनीकरण करण्यात आले. अशाच एका प्रकरणात, बोरीवली आरटीओने दोन रिक्षा जप्त करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह प्रणाली तयार करण्याची योजना आखली जात आहे. बोरीवलीचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल वालिव म्हणाले की, एनआयसीच्या मदतीने तांत्रिक सुधारणा केल्यास बनावट नूतनीकरण, दुबार परवाने आणि बनावट लोकांकडून होणारे घोटाळे थांबवता येतील. यामुळे परिवहन विभागाची प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल.