मुंबई

Mumbai News: मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचा ठपका, २०७ जणांवर गुन्हे; कारवाईआधीच ६८ जण निवृत्त

Mumbai Municipal Corporation: मुंबई महापालिकेतील २०७ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांपैकी ८७ टक्के कर्मचारी सेवेत कायम किंवा निवृत्त झाले आहेत.
BMC

BMC

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी कार्यरत असणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीचा ठपका बसला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) नोंद असलेल्या प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित असल्याने गुन्हे दाखल असलेले अनेक कर्मचारी अद्याप सेवेत आहेत.

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