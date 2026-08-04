Mumbai News: मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचा ठपका, २०७ जणांवर गुन्हे; कारवाईआधीच ६८ जण निवृत्त

मुंबई : सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी कार्यरत असणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीचा ठपका बसला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) नोंद असलेल्या प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित असल्याने गुन्हे दाखल असलेले अनेक कर्मचारी अद्याप सेवेत आहेत. .पालिकेचे तब्बल २०७ अधिकारी आणि कर्मचारी 'एसीबी'च्या विविध प्रकरणांमध्ये अडकलेले असून, त्यापैकी ११२ जण आजही सेवेत कार्यरत आहेत. एवढेच नव्हे, तर ६८ जण अंतिम निकाल लागण्यापूर्वीच निवृत्त झाले आहेत..Mumbai News: 'खासगी वना' ची घोषणा नियमानेच, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय .'द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन'चे सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) मागवलेल्या माहितीतून ३० एप्रिल २०२६ पर्यंतची ही आकडेवारी समोर आली आहे. त्यानुसार एसीबी कारवायांमध्ये २०७ जणांवर गुन्हे दाखल अथवा चौकशी सुरू असतानाही प्रशासनाकडून केवळ २७ जणांनाच निलंबित करण्यात आले आहे..म्हणजेच कारवाईस सामोरे जाणाऱ्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ८७ टक्के कर्मचारी हे एकतर सेवेत कायम आहेत किंवा निवृत्त झाले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या बहुतांश चौकशा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, सर्वात जुने प्रकरण २००५ मधील आहे. काही चौकशा तब्बल २१ वर्षांनंतरही प्रलंबित असल्याचे या नोंदींवरून स्पष्ट झाले आहे..Siddhivinayak Temple: सिद्धिविनायक मंदिरातील चोरीवरून राजकीय युद्ध पेटले! संशयित आरोपी ठाकरे गटाचा, सदा सरवणकरांचा आरोप.डागाळलेले अधिकारी, कर्मचारीउपअभियंते - ३३सहाय्यक अभियंते - १३कनिष्ठ अभियंते - १३स्वच्छता कामगार - ४८मजूर - २४मुकादम - ०६शिपाई - ०६.चौकशी प्रलंबित का?संशयित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असणारी 'अभियोग मंजुरी' मिळण्यात मोठा विलंब होत आहे. सापळा (ट्रॅप) आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांमधील अभियोग मंजुरीचे पाच आणि अवैध संपत्ती प्रकरणातील एक प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे. यातील काही प्रस्ताव २०२४ पासून अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत..निलंबित कर्मचारी पुन्हा सेवेतगंभीर आरोपांवरून निलंबित करण्यात आलेल्या ४३ महापालिका कर्मचाऱ्यांना कोरोनाकाळात आपत्कालीन सेवांसाठी मनुष्यबळाची गरज असल्याचे सांगून पुन्हा सेवेत घेण्यात आले होते. माहिती अधिकार कायद्यातील अपवादांचा आधार घेत पालिकेने या कर्मचाऱ्यांची नावे जाहीर करण्यास नकार दिला आहे..लाचखोर कर्मचारी सेवेत राहणे किंवा निवृत्त होणे हे भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या उद्देशालाच छेद देणारे आहे. एसीबीच्या प्रत्येक प्रकरणाच्या निकालासाठी आणि अभियोग मंजुरीसाठी विशिष्ट कालमर्यादा आखून देणे गरजेचे आहे.- जितेंद्र घाडगे, प्रमुख, द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.