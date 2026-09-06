मुंबई

BRICS Global: ‘ब्रिक्स’कडून सुखकर जगाची आशा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन; मुंबईत ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम-२’ चे दिमाखात उद्‌घाटन

Fadnavis Says BRICS Can Bring Hope For A Better World: ब्रिक्स देशांच्या पुरातन संस्कृती, आर्थिक सामर्थ्य आणि परस्पर सहकार्यामुळे जग अधिक सुखकर व सुरक्षित होऊ शकते, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम-२ च्या उद्‌घाटनावेळी व्यक्त केला.
Devendra Fadnavis Highlights BRICS Vision For A Better World At Global Impact Forum 2 In Mumbai

Devendra Fadnavis Highlights BRICS Vision For A Better World At Global Impact Forum 2 In Mumbai

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : ‘ब्रिक्स’ देशांना पुरातन संस्कृतीचा वारसा असून, हे देश आकांक्षी दक्षिणी जगताचे प्रतिनिधित्व करतात. आजच्या अस्थिर जगामध्ये सर्वत्र संघर्षाची चर्चा होत असताना, जग अधिक सुखकर आणि सुरक्षित करण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ देशांची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

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