मुंबई : ‘ब्रिक्स’ देशांना पुरातन संस्कृतीचा वारसा असून, हे देश आकांक्षी दक्षिणी जगताचे प्रतिनिधित्व करतात. आजच्या अस्थिर जगामध्ये सर्वत्र संघर्षाची चर्चा होत असताना, जग अधिक सुखकर आणि सुरक्षित करण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ देशांची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...‘एपी ग्लोबाले’ने महाराष्ट्र सरकार; तसेच ‘ब्रिक्स युथ अलायन्स’च्या भागीदारीत आयोजित केलेल्या ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम-२’ या कार्यक्रमाचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. मुंबईतील ताज महाल पॅलेस येथे हा कार्यक्रम झाला. या वेळी ‘एपी ग्लोबाले’च्या संचालक जान्हवी पवार यांनी त्यांचे स्वागत केले. रशियाचे महावाणिज्यदूत इव्हान फेटिसोव्ह, ब्राझीलचे महावाणिज्यदूत जोसे माउरो दा फोन्सेका कोस्टा कौटो, चीनचे महावाणिज्यदूत क्विन जिए आणि दक्षिण आफ्रिकेचे महावाणिज्यदूत जी. ई. लाबाने या वेळी उपस्थित होते..फडणवीस म्हणाले, ‘‘ब्रिक्स देशांच्या संस्कृतीमध्ये वैविध्य आहे; मात्र एकत्र येण्याच्या दृष्टीनेही या देशांमध्ये अनेक सामाईक घटक आहेत. या सर्व देशांमध्ये पुरातन संस्कृती आहे आणि त्यातून जगाला अनेक गोष्टी देण्यासारख्या आहेत. जगातील ‘जीडीपी’मध्ये ‘ब्रिक्स’ देशांचा वाटा ४०-४५ टक्के आहे. या देशांमधील सहकार्य आणखी वाढले, तर जग आणखी सुखकर आणि सुरक्षित करण्यामध्ये या देशांचा नक्कीच मोठा वाटा असेल. जनतेतील प्रत्यक्ष संपर्कातून, संस्कृती-मूल्यांच्या देवाणघेवाणीतून आणि आर्थिक संवादातून हा टप्पा नक्कीच गाठता येऊ शकतो.’’.‘एपी ग्लोबाले’चे अभिनंदनकार्यक्रमाच्या आयोजनाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एपी ग्लोबाले’चे विशेष अभिनंदन केले. ‘‘या कार्यक्रमासाठी राजनैतिक क्षेत्र, विचारवंत आणि उद्योग क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. उपस्थित सर्व जण परस्परांशी संवाद साधण्यासाठी इच्छुक आहेत. जगामध्ये सर्वत्र संघर्ष आणि विभाजीत जगाविषयी बोलत आहेत; मात्र ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’ या सर्वांना एकत्र आणत आहे. राजकीय संवादापेक्षाही नागरिकांमधील प्रत्यक्ष संवादातून जग अधिक चांगल्या पद्धतीने एकत्र येऊ शकते,’’ असेही त्यांनी अधोरेखित केले..सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये स्मृतिचिन्हांच्या रूपात‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम-२’च्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये ‘ब्रिक्स’च्या पाचही देशांचे वैशिष्ट्य असणाऱ्या स्मृतिचिन्हांचे झालेले अनावरण वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले. यामध्ये भारतीय कलासंस्कृतीचे प्रमुख वैशिष्ट्य सांगणारी नटराजाची मूर्ती, दक्षिण आफ्रिकेचे हेअरशिल्ड, चीनचे कॅलिग्राफी शिल्ड, रशियाचे साहित्य आणि ब्राझीलचा फुटबॉल अशा स्मृतिचिन्हांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रशियाचे महावाणिज्यदूत इव्हान फेटिसोव्ह, ब्राझीलचे महावाणिज्यदूत जोसे माउरो दा फोन्सेका कोस्टा कौटो, चीनचे महावाणिज्यदूत क्विन जिए आणि दक्षिण आफ्रिकेचे महावाणिज्यदूत जी. ई. लाबाने यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले..‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हा गाभा‘‘भारत ही जगातील सर्वांत जुनी संस्कृती असून, ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हा भारतीय संस्कृतीचा गाभा आहे. एकेकाळी जागतिक व्यापारामध्ये भारताचा वाटा ३० टक्के होता. त्याचबरोबर भारताने जगभरात विचारांचाही प्रसार केला. अनेक शतकांपूर्वी जगाच्या अनेक भागांत बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला आणि युद्धाशिवाय जग जिंकता येते, हे भारताने दाखवून दिले. आज या विचारांची गरज आहे,’’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.श्रीकृष्णाचा संदेशफडणवीस यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये जन्माष्टमी आणि श्रीकृष्णाचाही उल्लेख केला. ‘‘श्रीकृष्णाने सर्वांना सर्वसमावेशकता शिकवली. सत्याच्या विजयाचा संदेश दिला. आजच्या अस्थिर आणि विभाजित जगामध्ये सर्व जण एकत्र येण्याच्या संधीची वाट पाहत असताना, हे व्यासपीठ त्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते,’’ असे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.