BJP, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी… BMC साठी २२७ वॉर्डमधील उमेदवारांची लाँग लिस्ट; कोण कुठून मैदानात? पाहा एका क्लिकवर

मुंबईतील बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक यावेळी अत्यंत रंजक आणि गुंतागुंतीची दिसत आहे. तीन प्रमुख राजकीय आघाड्या निवडणुकीच्या रिंगणात आपली पूर्ण ताकद लावत असताना अनेक लहान पक्षही ही स्पर्धा रोमांचक करत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक BMC जागांवर विजय आणि पराभवाचे अंतर खूपच कमी आहे. अशा परिस्थितीत, लहान पक्ष मोठ्या पक्षांचे, विशेषतः धर्मनिरपेक्ष पक्षांचे गणित बिघडू शकतात. बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी किती उमेदवार रिंगणार आहेत? कोणत्या पक्षाचे उमेदवार कोणत्या जागेसाठी लढत आहेत? याची संपूर्ण यादी आता समोर आली आहे..एकीकडे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांची युती मुंबई महानगरपालिका काबीज करण्यासाठी स्पर्धा करत आहे. तर दुसरीकडे, भाजप आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना यांची युती थेट स्पर्धेत आहे. काँग्रेस महाविकास आघाडीपासून वेगळे झाले आहे आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीसोबत निवडणूक लढवत आहे. यामुळे ही स्पर्धा त्रिकोणी बनली आहे..BMC Election: निवडणुकीआधी काँग्रेसचा मास्टरस्ट्रोक! मुंबईकरांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा; बेस्टच्या कायापालटासाठी मांडली ठोस योजना.या प्रमुख आघाड्यांव्यतिरिक्त, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष, एआयएमआयएम, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष देखील त्यांच्या संबंधित निवडणूक चिन्हांवर निवडणूक लढवत आहेत. समाजवादी पक्षाने ७० जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. तर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस जवळपास १०० जागांवर निवडणूक लढवत आहे. आरपीआयने ३९ उमेदवारांची घोषणा केली आहे. आम आदमी पक्षाने ७५ उमेदवारांची घोषणा केली आहे..मुंबई महानगरपालिकेसाठी कोणत्या पक्षातील उमेदवार कोणत्या जागेसाठी निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत, याची संपूर्ण यादी समोर आली आहे. २२७ वॉर्डमधील माहिती समोर आली आहे. तसेच वसई- विरार आणि ठाणे महापालिका पक्षनिहाय उमेदवारांची यादीही समोर आली आहे..Mumbai Election Polls : अपक्षांचे फुटले पेव! पालिका निवडणुकीसाठी तब्बल ५५१ उमेदवार.वसई- विरार महापालिका पक्षनिहाय उमेदवार पक्ष उमेदवारबविआ - १०५भाजप- ८७शिवसेना शिंदे २७शिवसेना उबाठा ८९अजित पवार १५मनसे २एमआयएम ३बसपा १५वंचित बहुजन आघाडी ११काँग्रेस १०ठाणे महापालिका पक्षनिहाय उमेदवार शिवसेना शिंदे गट- ८४ - (त्यापैकी पाच बिनविरोध)भाजप- ४०शिवसेना ठाकरे गट- ५३राष्ट्रवादी अजित पवार गट- ६६काँगेस- ६१ (तीन पुरस्कृत)राष्ट्रवादी शरद पवार गट- ६४मनसे- २३अपक्ष- ८६शिवसेना शिंदे गटाचे बंडखोर- ४मुंबई महानगरपालिका पक्षनिहाय उमेदवारभाजप - १३७शिवसेना (एकनाथ शिंदे) - ९०शिवसेना (उद्धव ठाकरे) - १६३मनसे- - ५१राष्ट्रवादी (शरद पवार) - ११राष्ट्रवादी (अजित पवार) ९४काँग्रेस - १४३वंचित- ५०रिपाई - १३सपा - ७१आप - ७५एमआयएम - ३०.मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग १ ते २२७ प्रभागातील प्रबळ उमेदवारप्रभाग १फोरम परमार - शिवसेना ठाकरेशीतल म्हात्रे - काँग्रेसरेखा यादव - शिवसेना शिंदेप्रभाग २धनश्री कोलगे - शिवसेना ठाकरेतेजस्वी घोसाळकर - भाजपमेनका सिंह - काँग्रेसप्रभाग ३रोशनी गायकवाड - शिवसेना ठाकरेप्रदीप चौबे - काँग्रेसप्रकाश दरेकर - भाजपमनीष दुबे - एनसीपी४मंगेश पांगरे - शिवसेनाराजू मुल्ला - शिवसेना ठाकरेराहुल विश्वाकर्मा - काँग्रेस५संजय घाडी - शिवसेनासुजाता पाटेकर - शिवसेना ठाकरेडॉ. नरेंद्र कुमार - काँग्रेस६दिक्षा कारकर - शिवसेनासंजना वेंगुर्लेकर - शिवसेना ठाकरे७गणेश खणकर - भाजपासौरभ घोसाळकर - शिवसेना ठाकरेअभिष फर्नांडिस - काँग्रेसऍड कैलाषचंद्र नैलवाल - आप८ऍड रत्नाप्रभा जुन्नरकर - काँग्रेसयोगिता पाटील - भाजपकस्तुरी रो्हेकर - मनसे९सदानंद चव्हाण - काँग्रेससंजय भोसले - शिवसेना ठाकरेशिवानंद शेट्टी - भाजप१०जितेंद्र पटेल - भाजपविजय पाटील - मनसेडॉ अनिनाश संख्ये - काँग्रेस११डॉ. आदिती खरसंगे - शिवसेनाकविता माने - मनसे१२सुवर्णा गवस - शिवसेनासारीका जोरे - शिवसेना ठाकरे१३राणी द्विवेदी निघुट - भाजपआसावरी पाटील - शिवसेना ठाकरे१४पूजा माईणकर - मनसेसीमा शिंदे - भाजप१५जयश्री बांगेरा - शिवसेना ठाकरेजिगणासा शाह - भाजप१६श्वेता कोरगावकर - भजपस्वाती बोरकर - शिवसेना ठाकरे१७संगीता कदम - काँग्रेसअश्विनी सरफरे - शिवसेना ठाकरेडॉ शिल्पा सांगोरे - भाजप१८संध्या दोशी - शिवसेनासदिच्छा मोरे - मनसे१९दक्षता कवठानाकर - भाजपलीना गुढेकर शिवसेना - ठाकरे२०मस्तान खान - काँग्रेसदीपक तावडे - भाजपदिनेश साळावी - मनसे२१लीना देहरकर - भाजपसोनाली मिश्रा - मनसे२२प्रदीप कोठारी - काँग्रेसआशिष पाटील - शिवसेना ठाकरेहेमांशु पारेख - भाजप२३किरण जाधव - मनसेमुरारी झा - एन सी पीशिवकुमार झा - भाजपऍड आर पी पांडे - काँग्रेस२४स्वाती जैस्वाल -भाजपमुक्ता पटेल - शिवसेना ठाकरे२५निशा परुळेकर बंगेरा - भाजपयोगेश भोईर - शिवसेना ठाकरेडॉ मनोज कानोजिया - सपा२६धर्मेंद्र काळे - शिवसेना ठाकरेप्रीतम पंडागळे - भाजपासुरेशचंद्र राजहंस - काँग्रेससुरेंद्र लांडगे - एन सी पी२७निलम गुरव - भाजपआशा चांदर - मनसे२८प्राजक्ता कोकणे शिवसेना ठाकरेअजंता यादव - काँग्रेसवृषाली हुंडारे - शिवसेना२९देव कानोजिया - काँग्रेसनितीन चौहान - भाजपसचिन पाटील - शिवसेना ठाकरे३०डॉ दिवाकर पाटील - शिवसेना ठाकरेधवल ओरा - भाजपरितेश पटेल - आप३१भाग्यलक्ष्मी राज पुरोहित - काँग्रेसज्योती मोरे - शिवसेना ठाकरेमनीष यादव - भाजप३२सेरीना किनी - काँग्रेसगीता भंडारी - शिवसेना ठाकरेमनाली भंडारी - शिवसेना३३सारिका पार्टे - शिवसेना ठाकरेउज्वला वैती - भाजपकमरजहा सिद्दिकी - काँग्रेस३४जॉन टेनिस - भाजपविकास दशपुते - शिवसेना ठाकरेविजय महाडिक - शिवसेनाहैदर अली शेख - काँग्रेस३५दीपक मोरे - शिवसेना ठाकरेयोगेश वर्मा - भाजपपराग शाह - काँग्रेस३६भरत नागरेचा - काँग्रेसप्रशांत महाडिक - मनसेसिद्धार्थ शर्मा - भाजप३७योगिता कदम - शिवसेना ठाकरेमीना दुबे - काँग्रेसप्रतिभा शिंदे - भाजप३८रिशिता चाचे - शिवसेनासुरेखा परब - मनसेमयुरी स्वामी - एन सी पी३९पुष्पा कळंबे - शिवसेना ठाकरेविनया सावंत - शिवसेनामधुसिंह - काँग्रेससुमन सिंह - एनसीपी४०संजय आव्हाड - भाजपविलास घुले - एनसीपीतुळशीराम शिंदे - शिवसेना ठाकरे४१राहुल उगले - काँग्रेसमानसी पाटील - शिवसेनाऍड सुहास वाडकर - शिवसेना ठाकरे४२प्रणिता निकम - शिवसेना ठाकरेधनश्री भरडकर - शिवसेनानम्रता शिंदे - आप४३विनोद मिश्रा - भाजपअजित रावराणे - एनसीपी शरद पवारसुदर्शन सोनी - काँग्रेस४४सावित्री यादव - काँग्रेससंगीता शर्मा - भाजपसायली सकपाळ - शिवसेना ठाकरे४५संजय कांबळे - भाजपनिरव बारोट - शिवसेना ठाकरे४६योगिता कोळी - भाजपस्नेहिता देहलीकर - मनसे४७गणेश गुरव - शिवसेना ठाकरेभक्तीनाथन चेट्टी - एनसीपीतेजिंदर तिवाना - भाजपपरमिंदर भमरा - काँग्रेस४८सलमा अलमेलकर - शिवसेनासिरिल पीटर डिसोजा - एनसीपीऍड गणेश शिंदे -एनसीपी शरद पवाररफिक शेख - काँग्रेस४९संगीता कोळी - काँग्रेससुमित्रा म्हात्रे - भाजपसंगीता सुतार - शिवसेना५०समीर मुणगेकर - काँग्रेसविक्रम राजपूत - भाजपतन्वी दिनेश राव - शिवसेना ठाकरे५१आरती चव्हाण - एनसीपी शरद पवारवर्षा टेमवलकर - शिवसेनारेखा सिंग - काँग्रेस52सुप्रिया गाढवे शिवसेना ठाकरेप्रीती सातम भाजपस्वाती सांगवी काँग्रेस53अशोक खांडवे शिवसेनाजितेंद्र वळवी शिवसेना ठाकरे54विप्लव अवसरे भाजपअंकित प्रभू शिवसेना ठाकरे55हर्ष पटेल भाजपचेतन भट काँग्रेसशैलेंद्र मोरे मनसे56राजूल देसाई भाजप ठाकरेलक्ष्मी भाटिया शिवसेना ठाकरेडॉ रेवती आळवे सपा57श्रीकला पिल्ले भाजपगौरव राणे काँग्रेसअजय विचारे एनसीपीरोहन शिंदे शिवसेना ठाकरे58विरेन जाधव मनसेसंदीप पटेल भाजपसूर्यकांत मिश्रा काँग्रेस59राकेश कोयल्हो एनसीपीयोगीराज दाभाडकर भाजपयशोधर फणसे शिवसेना ठाकरेजयेश संधे काँग्रेस60सायली कुलकर्णी भाजपमेघना माने शिवसेना ठाकरेश्रेयान ग्लेंडीस काँग्रेस61आफरीन टोळे एनसीपीराजुल पटेल शिवसेनासेजल सावंत शिवसेना ठाकरेदिव्या सिंह काँग्रेस62अहमद खान एनसीपीऍड सैफ खान काँग्रेसराजू पेडणेकर शिवसेनाजिशान मुलतानी शिवसेना ठाकरे63देवेंद्र आंबेरकर शिवसेना ठाकरेएम एन यादव एनसीपीरुपेश सावरकर भाजपऍड प्रियंका सानप काँग्रेस64हदिया फैसल कुरेशी एनसीपीसबा हरून खान शिवसेना ठाकरेहुदा आदम शेख खान काँग्रेससरिता राजपुरे भाजप65प्रसाद अहिरे शिवसेना ठाकरेविठ्ठल बंधेरी भाजपहैदर सुफियान मोहसीन काँग्रेसकमलेश घुलघुले सपा66सना खान शिवसेना ठाकरेआरती पांड्या भाजपमकवाना खतिजा इस्माईल एनसीपीहैदर मेहर मोहसीन काँग्रेस67दीपक कोतेकर भाजपकुशल धुरी मनसेप्रकाश कोकरे सपा68संदेश देसाई मनसेरोहन राठोड भाजपचेतन शेजवळ सपा69योगेश गोरे शिवसेना ठाकरेप्रकाश येडगे काँग्रेससुधा सिंग भाजप70प्रसाद नागावकर शिवसेना ठाकरेअनिश मकवाणी भाजपभूपेंद्र शिनगारे काँग्रेस71ऍड श्रद्धा घाडगे काँग्रेसश्रद्धा प्रभू शिवसेनासुनिता मेहता भाजप72गायत्री गुप्ता काँग्रेसमनीषा पांचाळ शिवसेना ठाकरेममता यादव भाजप73दीप्ती वाईकर पोतनीस शिवसेनालोना रावत शिवसेना ठाकरेकोमल वाघमारे बसपा74विद्या आर्या कांगणे मनसेसमिता सावंत काँग्रेसउज्वला मोडक भाजप75उमेश राणे भाजपइमरान शेख काँग्रेसप्रमोद सावंत शिवसेना ठाकरे76स्नेहा भाटकर शिवसेना ठाकरेबबनराव मदने एनसीपीप्रकाश मुसळे भाजप77प्रियांका आंबोळकर शिवसेनाममता ठाकूर एनसीपीशिवानी परब शिवसेना ठाकरेमोनिका वाडेकर काँग्रेस78फरीदा अन्सारी एनसीपीरदबा जावेद शेख देऊळकर एनसीपी शरद पवारशबाना सिद्दिकी काँग्रेससोफि नाझिया जब्बार शिवसेना79मानसी जुवाटकर शिवसेना ठाकरेसायली परब शिवसेनाप्रियांका मिश्रा काँग्रेसट्विंकल परमार एनसीपी80एकता चौधरी शिवसेना ठाकरेदिशा यादव भाजपएकता तरुणा कुंभार आप81मोहिनी धामणे शिवसेना ठाकरेकेशर बेन मुर्जी पटेल भाजपसरोज राय साहब काँग्रेस82अमीन जगदीश्वरी जगदीश भाजपसमरा खान काँग्रेसपायल नाईक शिवसेना ठाकरे83ऍड मेलिसिया डिसोजा काँग्रेससुरेखा सरोदे एनसीपीसोनाली सावे शिवसेना ठाकरेनिधी सावंत शिवसेना84डॉ मनीषा चौधरी एनसीपीरूपाली दळवी मनसेअंजली सामंत भाजप85चेतन बेलकर मनसेमिलिंद शिंदे भाजपअय्यणार यादव वंचित बहुजन आघाडी86क्लाईव्ह डायस शिवसेना ठाकरेसुभाष पाताडे एनसीपीरितेश राय शिवसेनानितीन सलाग्रे काँग्रेस87संदीप उद्धरकर एनसीपीप्रमोद नार्वेकर काँग्रेसकृष्णा पारकर भाजप88श्रवऱी परब शिवसेना ठाकरेडॉ प्रज्ञा सामंत भाजपप्रवीण सावंत एनसीपी89गितेश राऊत शिवसेना ठाकरेराजेश नाईक शिवसेनाकमलेश चौरासिया काँग्रेस90मसुद अन्सारी शिवसेना ठाकरेज्योती उपाध्याय भाजपॲड तुलिप मिरांडा काँग्रेससना कुरेशी सपा91सगुण नाईक शिवसेनाकृष्णा म्हाडगुत शिवसेना ठाकरेमोहम्मद रफीक शेख काँग्रेस92अरुण कांबळे शिवसेना ठाकरेइब्राहिम कुरेशी काँग्रेसहाजी सलीम कुरेशी शिवसेना ,युसुफ माडी एनसीपीशबाना खान सपा93रोहिणी कांबळे शिवसेना ठाकरेडॉ सचिन तांबे एनसीपीसुमित वजाळे शिवसेनाशरद शेजवळ काँग्रेससचिन कासारे रिपाई94सुप्रिया पाठक काँग्रेसपल्लवी पै सरमरकर शिवसेनाप्रज्ञा भुतकर शिवसेना ठाकरेरश्मी मालुसरे एनसीपी95सुहास आडीवरेकर भाजपअमित पाटील एनसीपीजगन्नाथ शास्त्री शिवसेना ठाकरे96आयेशा खान एनसीपीसना हाजी हलीम खान शिवसेना ठाकरेविवाह तनवीर शेख शिवसेनाशबाना जाकीर काँग्रेस97हेतल गाला भाजपममता चव्हाण शिवसेना ठाकरेगौरी झाबडिया काँग्रेससुनिता यादव आप98दीप्ती काते मनसेअलका केरकर भाजपप्रियदर्शी मिलाऱीपाली बहुजन समाज पार्टी99चिंतामणी निवाटे शिवसेना ठाकरेजितेंद्र राऊत भाजपसुनिता वावेकर काँग्रेस100स्वप्ना म्हात्रे भाजपसाधना वरसकर शिवसेना ठाकरेनिदा शेख काँग्रेस101अनुश्री घोडके भाजपॲड अक्षता मेनेझेस शिवसेना ठाकरेसोनल तिवारी आप102जाहिद युनूस खान एनसीपीरेहबर सिराज खान काँग्रेसआनंद हजारे मनसेनिलेश हंडगर भाजप103दीप्ती पांचाळ मनसेडॉ हेतल गाला मोरवेकर भाजपमनीषा सोनवणे काँग्रेस104शिवाजी खडताळे एनसीपीप्रकाश गंगाधरे भाजपराजेश चव्हाण मनसेहेमंत बापट काँग्रेस105अर्चना चवरे शिवसेना ठाकरेअनिता वैती भाजपशुभांगी वैती काँग्रेस106सत्यवान दळवी मनसेप्रभाकर शिंदे भाजपमहेंद्र सोलंकी आप107डॉ नील सोमय्या भाजपवैशाली सकपाळ वंचित बहुजन आघाडी108शुभांगी केणे शिवसेना ठाकरेदीपिका घाग भाजपअश्विनी पोचे वंचित बहुजन आघाडी109अजय पटेल काँग्रेसशहजादा मलिक एनसीपीराजश्री मांडवीकर शिवसेनासुरेश शिंदे शिवसेना ठाकरे110अशा कोपरकर काँग्रेसरुखसार खान एनसीपीचिरात हरिनाक्षी मोहन मनसेजेनी शर्मा भाजप111सारिका पवार भाजपधनंजय पिसाळ एन सी पीदीपक सावंत शिवसेना ठाकरेॲड रितेश केणी वंचित बहुजन आघाडी--------प्रभाग क्रमांक ११२किरण जैन (आप)साक्षी दळवी (भाजपा)दिपा शेटे राष्ट्रवादी (घड्याळ)श्रेये शेट्टी (काँग्रेस)..........................प्रभाग क्रमांक ११३शबा जाधव राष्ट्रवादी (घड्याळ)रुपेश पाटील शिवसेना (शिेदे)बडे दिपमाला शिवसेना (ठाकरे)सुर्यंकात आमणे (वंचित)..............प्रभाग क्रमांक.११४सुप्रिया धुरत शिवसेना (शिदें)राजूल पाटील शिवसेना (ठाकरे)सिमा इंगळे (वंचित)दिक्षा माने (रिपब्लिकन सेना)...........................प्रभाग क्रमांक ११५सपना जाधव (आप)स्मिता परब (भाजपा)फ्रान्सिंस सुगंधी (भाकप)ज्योती राजभोज (मनसे)................प्रभाग क्रमांक ११६श्रद्धा उतेकर शिवसेना (ठाकरे)संगिता तुळसकर (काँग्रेस)जागृती पाटील (भाजपा)राजकंन्या सरदार (वंचित)......................प्रभाग क्रमांक ११७सुवर्णा करंजे शिवसेना (शिंदे)कोमल पाटील राष्ट्रवादी (घड्याळ)श्वेता पावसकर शिवसेना (ठाकरे)वृक्षाली किर्स्लोस्कर अपक्ष....................................................भाग क्रमांक ११८तेजस्वी गाडे शिवसेना शिंदेडॉक्टर मंगला जाधव बसपासुनिता जाधव शिवसेना ठाकरेसुनिता वीर वंचित==वार्ड क्रमांक ११९विश्वजीत डोलम मनसेराजेश सोनावळे शिवसेना शिंदेचेतन अहिरे वंचितप्रीतम गाडी रिपाई==वार्ड क्रमांक १२०प्रशांत आढाव आपखुशबू गुप्ता काँग्रेसराजराजेश्वरी रेडकर शिवसेना शिंदेविश्वास शिंदे शिवसेना ठाकरे==वार्ड क्रमांक १२१प्रतिमा खोपडे शिवसेनाप्रियदर्शनी ठाकरे शिवसेना ठाकरेसेजल भोपी माकपदिक्षिता विघ्ने वंचित===वार्ड क्रमांक १२२चंदन शर्मा भाजपशबाना शेख राष्ट्रवादी दादानिलेश साळुंखे शिवसेना ठाकरेविशाल खंडागळे वंचित==क्रमांक १२३अनिल निर्मळे भाजपडॉ भारती बावदाने राष्ट्रवादी दादासुनील मोरे शिवसेना ठाकरेरामगोविंद यादव वंचित==प्रभाग क्रमांक 124ज्योती खान शिवसेना शिंदेजाहिदा शेख राष्ट्रवादी दादासकीना शेख शिवसेना ठाकरेरिता भोसले वंचित==प्रभाग क्रमांक १२५सुरेश आवळे शिवसेना शिंदेमोंटू जोशी आपहरिचंद्र जंगम राष्ट्रवादी दादासतीश पवार शिवसेना ठाकरे===प्रभाग १२६शादी खान काँग्रेसप्रतीक्षा घुगे राष्ट्रवादी दादाअर्चना भालेराव भाजपशिल्पा भोसले ठाकरे==(वार्ड क्रमांक १२७स्वरूपा पाटील शिवसेना ठाकरेअलका भगत भाजपवर्षा थोरात वंचितसुनिता टिकारे अपक्ष===वॉर्ड क्रमांक १२८सई शिर्के मनसेअश्विनीताई हांडे शिवसेना शिंदेनिधी आडकर अपक्षसारिका पावडे अपक्ष==वार्ड क्रमांक १२९विजय गीते मनसेकांचन बडे राष्ट्रवादी दादाअश्विनी मते भाजपतृप्ती मातेले काँग्रेस==वार्ड क्रमांक १३०हरीश करकेरा काँग्रेसआनंद कोठावदे शिवसेना ठाकरेधर्मेश गिरी भाजपयुवराज खैरनार अपक्ष==वार्ड क्रमांक १३१स्मिता खातू काँग्रेसवृषाली चावक शिवसेना ठाकरेराखी जाधव भाजपमनीषा लोखंडे बसपा==वार्ड क्रमांक १३२रितू तावडे भाजपक्रांती मोहिते शिवसेना ठाकरे==वार्ड क्रमांक १३३निर्मिती कानडे शिवसेना शिंदेभाग्यश्री कदम मनसेरश्मी शिंदे बसपासुप्रिया जाधव वंचित==वार्ड क्रमांक १३४समीरा कुरेशी शिवसेना शिंदेशमीम खान शिवसेना ठाकरेबेनझिर दिवटे काँग्रेसमेहजाबिन खान एम आय एम===वार्ड क्रमांक १३५वसंत कुंभार काँग्रेससमीक्षा साखरे शिवसेना ठाकरेनवनाथ बन भाजपइर्शाद खान एम आय एम=वार्ड क्रमांक १३६नरेश पाटील शिवसेना ठाकरेनिजाम शेख शिवसेना शिंदे,साहेबे आलम सावंत काँग्रेसजमीर पुरेशी एम आय एम----प्रभाग क्रमांक 137रामराव आंबेकर शिवसेना (ठाकरे)निजामुद्दीन लाईन (काँग्रेस)आयशा रफिक शिवसेना (शिंदे)अहात युसुफ कुरेशी (सप).....प्रभाग क्रमांक १३८डॉ. अमोल आंबेकर शिवसेना (शिंदे)वनु नियाज अहमद (काँग्रेस)अर्जुन शिंदे शिवसेना (ठाकरे)शेख मोहम्मद मन्सूर अहमद (सप)....प्रभाग क्रमांक १३९जरीना कुरेशी शिवसेना (शिंदे)नायब गनिखान (आप)शिरोमणी जगली (मनसे)संदीप बनकर राष्ट्रवादी (घड्याळ)....प्रभाग क्रमांक 140सिद्धार्थ उस्तुरे शिवसेना (ठाकरे)संजय कांबळे राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार)अशोक खैरे (बसप)सोनाली जाधव शिवसेना (शिंदे)....प्रभाग क्रमांक 141श्रुतिका मोरे (भाजप)विठ्ठल लोकरे शिवसेना (ठाकरे)सौरभ साठे राष्ट्रवादी (घड्याळ)सुनील कदम (भाकप)....प्रभाग क्रमांक 142बाळाबाई कोडग (काँग्रेस)अपेक्षा खांडेकर शिवसेना (शिंदे)सुनंदा लोकरे शिवसेना (ठाकरे)चांदणी श्रीवास्तव राष्ट्रवादी (घड्याळ)...प्रभाग क्रमांक १४३संगीता कांबळे (भाकप)रहमत खान राष्ट्रवादी (शरदृचंद्र पवार)रचना गवस राष्ट्रवादी (घड्याळ)शोभा जायभाये शिवसेना (शिंदे).....प्रभाग क्रमांक 144दिलीप पाटील राष्ट्रवादी (घड्याळ)भाजप वसंत पाटील (काँग्रेस)दिनेश पांचाळ (भाजप)जनार्दन भोसले शिवसेना (ठाकरे)...प्रभाग क्रमांक 145शब्बीर खान राष्ट्रवादी (घड्याळ)ॲड.सुफियाना अब्दुल मुबीन (काँग्रेस)अरुण हुले शिवसेना (ठाकरे)दीपक फालोड अपक्ष....प्रभाग क्रमांक 146रमेश अहिरवळे (बसप)समृद्धी काते शिवसेना (शिंदे)भाग्यश्री केदारे राष्ट्रवादी (घड्याळ)राजेश पुरभे (मनसे)....प्रभाग क्रमांक 147अनुपमा केदारे (काँग्रेस)अंकिता द्रवे राष्ट्रवादी (घड्याळ)जयश्री शिंदे शिवसेना (ठाकरे)आकांक्षा लांडगे (आप)...प्रभाग क्रमांक 148संजय नाईक शिवसेना (शिंदे)सोमु पवार राष्ट्रवादी (घड्याळ)राजेंद्र माहुलकर (काँग्रेस)प्रमोद शिंदे शिवसेना (ठाकरे)....प्रभाग क्रमांक १४९गणेश अवस्थ (काँग्रेस)निखिल बिलये राष्ट्रवादी (घड्याळ)अविनाश मयेकर (मनसे)सुशम सावंत (भाजप)......प्रभाग क्रमांक १५०वनिता कोकरे (भाजप)सविता थोरवे (मनसे)वैशाली शेंडकर (काँग्रेस)अन्सारी आयशा जोहर अली (रिपब्लिक पार्टी)....प्रभाग क्रमांक 151सोनिया थोरात शिवसेना (ठाकरे)कशिश फुलवारिया (भाजप)संगीता सुभाष भालेराव (काँग्रेस)वंदना साबळे राष्ट्रवादी (घड्याळ)............प्रभाग क्रमांक १५२कांबळे बापू (बसप)लक्ष्मण गायकवाड काँग्रेस (घड्याळ)सुधांशु दुनबळे (मनसे)शशिकांत बनसोडे (काँग्रेस)....प्रभाग क्रमांक १५३तनवी काते शिवसेना (शिंदे)मीनाक्षी पाटणकर शिवसेना (ठाकरे)स्नेहा गडकरी (अपक्ष)....प्रभाग क्रमांक 154आशिष गडकरी राष्ट्रवादी (घड्याळ)शेखर चव्हाण शिवसेना (ठाकरे)मुरली कुमार पिल्ले (काँग्रेस)महादेव शिवगण (भाजप).....प्रभाग क्रमांक.१५५वर्षा शेट्टी (भाजपा)स्नेहल शिवकर शिवसेना (ठाकरे)अलका अहिरे (रिपब्लिक सेना)ज्योती वाघमारे (वंचित)......प्रभाग क्रमांक १५६संजना कासले शिवसेना (ठाकरे)सविता पवार (काँग्रेस)अश्विनी माटेकर शिवसेना (शिंदे)स्नेहा राठोड राष्ट्रवादी (घड्याळ)....प्रभाग क्रमांक १५७माधवी गायकवाड (बसप)आशा तायडे (भाजप)सरिता मस्के शिवसेना (ठाकरे)शिवशरण गौतम (आप)....प्रभाग क्रमांक 158वर्षा तुळसकर राष्ट्रवादी (घड्याळ)राधिका पवार (काँग्रेस)आकांक्षा शेट्टी (भाजप)सोमनाथ सांगळे शिवसेना (शिंदे)....प्रभाग क्रमांक १५९जाहीर अहमद खान (बसप)उस्मान मलिक (सप)महादेव माने राष्ट्रवादी (घड्याळ)देवजी मोरे (भाजप).....प्रभाग क्रमांक १६०राजेंद्र पाखरे शिवसेना (ठाकरे)प्रदीप पोखरकर राष्ट्रवादी (घड्याळ)किरण लांडगे शिवसेना (शिंदे)वंचित हराळ (वंचित)...प्रभाग क्रमांक 161मोहम्मद हसन खान (काँग्रेस)ॲड.संदीप जाधव (बसप)विजेंद्र शिंदे शिवसेना (शिंदे)इशाद सय्यद शिवसेना (ठाकरे)....प्रभाग क्रमांक 162अण्णा मलाई एस शिवसेना (ठाकरे)वाजिद कुरेशी शिवसेना (शिंदे)आमिर खान (काँग्रेस)संतोष गवळी राष्ट्रवादी (घड्याळ)....प्रभाग क्रमांक 163सोनू जैन (काँग्रेस)शैलांडे शिवसेना (शिंदे)संगीता सावंत शिवसेना (ठाकरे)रिटादेवी सिंग राष्ट्रवादी (घड्याळ).....प्रभाग क्रमांक 164साईनाथ कटके शिवसेना (ठाकरे)हरीश भांदिगे (भाजपा)सतीश चंद्र यादव राष्ट्रवादी (घड्याळ)रणवीर सिंह (बसप)....प्रभाग क्रमांक 165अन्सारी अहमदुल्लाह (बसप)अश्रफ आजमी (काँग्रेस)अभिजीत कांबळे राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार)रुपेश पवार (भाजप)......प्रभाग क्रमांक - १६६राजन खैरनार मनसेप्रकाश चौधरी - काँग्रेसमीनल तुर्डे - शिवसेना शिंदे गटघनश्याम भापकर काँग्रेस प्रभाग क्रमांक - १६७डॉ. समन अरशद - काँग्रेससुवर्णा मोरे - शिवसेना (उबाठा)तब्बसुम रशीद समाजवादी पार्टीशीतल झंजे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी प्रभाग क्रमांक - १६८खातू सुधीर पांडुरंग - शिवसेना (उबाठा)डॉ. सईदा खान - काँग्रेसअनुराधा पेडणेकर - भाजपनितीन भोसले बहुजन पक्ष प्रभाग क्रमांक - १६९मंगेश कुडाळकर - शिवसेना (शिंदे गट)चंदन पाटेकर - काँग्रेसप्रविणा मोरजकर - शिवसेना (उबाठा)अकबर खान - समाजवादी पार्टी प्रभाग क्रमांक - १७०रुही खानोलकर -राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)रंजिता दिवेकर भाजपबुशरा नदीम मलिक - राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)रेश्मा मोमीन - काँग्रेस प्रभाग क्रमांक - १७१राणी स्वप्नील येरुणकर - उबाठा (शिवसेना)सान्वी तांडेल , शिवसेना (शिंदे गट)संतोष गंगाराम जाधव (काँग्रेस)मृणालिनी म्हसकर आपप्रभाग क्रमांक - १७२माधुरी भिसे (उबाठा)राजश्री शिरवडकर - भाजपनंदा शिवलकर - रिपाईप्रभाग क्रमांक - १७३प्रणिता वाघधारे (शिवसेना उबाठा)पूजा कांबळे (शिवसेना)सुगंधा सोंडे ( वंचित बहुजन आघाडी)प्रभाग क्रमांक - १७४साक्षी कनोजिया भाजपपद्मावती शिंदे - उबाठाईश्वरी के वेलू - काँग्रेसइंदू रॉय आपप्रभाग क्रमांक - १७५अर्चना कासले - मनसेमानसी सातमकर - शिवसेना (शिंदे गट)वासंती देवेंद्रर राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अजित पवार)ललिता यादव काँग्रेसप्रभाग क्रमांक - १७६रेखा यादव भाजपहर्षदा पाटील - उबाठाअनिता पाटोळे काँग्रेसरुपाली खळे बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - १७७कल्पेशा कोठारी -भाजपहेमाली भन्साली मनसेकुमुद विकास वरेकर वंचितनेहल शाह अपक्षप्रभाग क्रमांक - १७८अमेय घोले शिवसेना (शिंदे गट)बजरंग देशमुख मनसेरघुनाथ थवई काँग्रेसनानजीभाई सोलंकी बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - १७९दिपाली खेडेकर उबाठासरदार यासीन शिवसेना (शिंदे गट)आयशा वनू काँग्रेसभारती पांडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)प्रभाग क्रमांक - १८०स्मिता गांवकर शिवसेना (उबाठा)संगीता अविनाश जाधव आपतृष्णा विश्वासराव शिवसेना (शिंदे गट)स्मिता म्हात्रे काँग्रेसप्रभाग क्रमांक - १८१अनिल भाऊ कदम उबाठापुष्पा कृष्णा कोळी शिवसेना शिंदे गटपप्पू यादव काँग्रेसअहमदउल्ला खान बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - १८२राजन सुरेश पारकर भाजपमिंलिद वैद्य उबाठामहेश धनमेहेर अपक्षमिलींद हरेश्वर अपक्षप्रभाग क्रमांक - १८३पारुबाई कटके मनसेआशा दीपक काळे काँग्रेसवैशाली शेवाळे शिवसेना (शिंदे गट)राजश्री खाडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)प्रभाग क्रमांक - १८४इशरत खान आपकोमल जैन शिवसेना (शिंदे गट)वर्षा नकाशे उबाठासुनिता कोरी बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - १८५टी.एम जगदीश उबाठारवी राजा भाजपकमलेश चित्रोडा काँग्रेसपॉल राफेल आपप्रभाग क्रमांक - १८६नीला सोनावणे भाजपअर्चना शिंदे उबाठासदिच्छा मनोज शिंदे काँग्रेसनेहा जाधव बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - १८७जोसेफ कोळी उबाठाशेख वकील शिवसेना (शिंदे गट)आयेशा खान काँग्रेसमुस्कान शेख राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार )प्रभाग क्रमांक - १८८भास्कर आर शेट्टी शिवसेना (शिंदे गट)आरिफ शेख मनसेमरीअम्मल तेवेर काँग्रेसमंजुळा कदिरवेल आपप्रभाग क्रमांक - १८९मंगला गायकवाड भाजपहर्षला मोरे उबाठावैषाली वाघमारे काँग्रेसश्रुती भंडारे बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - १९०शितल गंभीर भाजपवैशाली पाटणकर उबाठारामगोपाल यादव काँग्रेसप्रणाली राऊत आपप्रभाग क्रमांक - १९१विशाखा राऊत उबाठाप्रिया सरवणकर शिवसेना (शिंदे गट)प्रभाग क्रमांक - १९२यशवंत किल्लेदार मनसेप्रिती पाटणकर शिवसेना (शिंदे गट)अतुल काळे आपसारा वाडेकर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)प्रभाग क्रमांक - १९३प्रल्हाद वरळीकर शिवसेना शिंदे गटहेमांगी वरळीकर उबाठाअभिजीत नागवेकर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)भूषण नागवेकर वंचितप्रभाग क्रमांक - १९४निशीकांत शिंदे उबाठासमाधान सरवणकर शिवसेना (शिंदे गट)पूजा पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)प्रशांत कांबळे अपक्षप्रभाग क्रमांक - १९५राजेश कांगणे भाजपविजय भणगे उबाठाओमकार पवार वंचितबाबुराव लोखंडे अपक्षप्रभाग क्रमांक - १९६सोनाली सावंत भाजपपद्मजा चेंबूरकर उबाठानीलम कांबळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)रचना खुटे वंचितप्रभाग क्रमांक - १९७रचना साळवी मनसेवनिता नरवणकर शिवसेना (शिंदे)फरीन खान राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटआसिया शेख आपप्रभाग क्रमांक - १९८अबोला खाड्ये उबाठावंदना गवळी शिवसेना शिंदे गटप्रभाग क्रमांक - १९९कुसळे रुपल राजेश शिवसेना (शिंदे गट)किशोरी पेडणेकर उबाठानंदिनी जाधव वंचितशकीला जैसवार बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - २००संदिप पानसांडे भाजपसुरेश काळे काँग्रेसउर्मिला पांचाळ उबाठाबाळकृष्ण कांबळे बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - २०१कांबळे रेखा मयूर उबाठापल्लवी मुणगेकर काँग्रेसमोरे सुप्रिया शिवसेना (शिंदे गट)पायल खरे बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - २०२पार्थ बावकर भाजपश्रद्धा जाधव उबाठाप्रतिक कांबळे बहुजन समाज पार्टीप्रमोद जाधव वंचितप्रभाग क्रमांक - २०३श्रद्धा पेडणेकर उबाठासमिधा भालेकर शिवसेना (शिंदे गट)दिव्या बडवे अपक्षवनिता राणे अपक्षप्रभाग क्रमांक - २०४अनिल कोकीळ शिवसेना (शिंदे गट)किरण तावडे उबाठाअवधुत नरेंद्र काँग्रेससुदेश साळगावकर अपक्षप्रभाग क्रमांक - २०५वर्षा शिंदे भाजपसुप्रिया दळवी मनसेअपूर्वा सालिस्तेकर काँग्रेसजान्हवी राणे अपक्षप्रभाग क्रमांक - २०६सचिन पडवळ उबाठासंजय नाना आंबोले शिवसेना (शिंदे गट)सिताराम मुराई राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)संदीप आगरे बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - २०७मधुकर लोखंडे भाजपशलाका हरियाण मनसेसौरभ पेडणेकर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)मोहम्मद कुरेशी समाजवादी पार्टीप्रभाग क्रमांक - २०८रमाकांत रहाटे उबाठाविजय लेपारे शिवसेना (शिंदे गट)मंगेश बन्सोडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार )शिवाजी खाडगे काँग्रेसप्रभाग क्रमांक - २०९यामिनी जाधव शिवसेना(शिंदे गट)हसीना माहिमकर मनसेस्नेहा विपुल भोसले आपहर्षदा सुर्वे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट)प्रभाग क्रमांक - २१०मनोज जामसुतकर उबाठासंतोष राणे -भाजपअब्बास छत्रीवाला आपअनिल वाजे काँग्रेसप्रभाग क्रमांक - २११मोहम्मद अन्सारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)वकार खान काँग्रेसअस्मल मर्चंट आपवहिद कुरेशी बहुजन मुक्ती पार्टीप्रभाग क्रमांक - २१२श्रावणी हळदणकर मनसेनाझिया सिद्धिकी काँग्रेसअब्रहानी शेहझाद समाजवादी पार्टीगीता गवळी - अखिल भारतीय सेनाप्रभाग क्रमांक - २१३आशा मामिडी शिवसेना (शिंदे )श्रद्धा सुर्वे उबाठानसीमा जावेद काँग्रेसझेबा मलिक समाजवादी पार्टीप्रभाग क्रमांक - २१४अजय पाटील भाजपमुकेश भालेराव मनसेमहेश गवळी काँग्रेसतुषार प्रभू अपक्षप्रभाग क्रमांक - २१५भावना कोळी काँग्रेससंतोष ढाले भाजपकिरण गणपत बाळसराफ उबाठाअरुणा वाघ अपक्षप्रभाग क्रमांक - २१६गौरी नरवणकर भाजपराजश्री नागरे मनसेराजश्री बाटणकर काँग्रेसप्रभाग क्रमांक - २१७गौरंग झवेरी भाजपरवि बावकर काँग्रेसनिलेश शिरधनकर मनसेशैलेश कावणकर बहुजन समाज पार्टीप्रभाग क्रमांक - २१८गीता अहिरेकर उबाठारेखा ठाकूर काँग्रेसस्नेहल तेंडुलकर भाजपनयना देहेरेकर अपक्षप्रभाग क्रमांक - २१९सन्नी सानप भाजपराजेंद्र गायकवाड उबाठाअनुराधा कशेळकर काँग्रेससंजय शिर्के अपक्षप्रभाग क्रमांक - २२०दिपाली मालुसरे भाजपसंपदा मयेकर उबाठासोनल परमार काँग्रेसनाज खान समाजवादी पार्टीप्रभाग क्रमांक - २२१अभिजीत गुरव उबाठाआकाश पुरोहित भाजपजुनैद खान आपपृथ्वी जैन काँग्रेसप्रभाग क्रमांक - २२२संपत ठाकूर उबाठाविजय प्रभूलकर काँग्रेसरिटा मकवाना भाजपकिरण शिंदे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटप्रभाग क्रमांक - २२३विजय गांधी मनसेज्ञानराज निकम काँग्रेसप्रिया पाटील शिवसेना (शिंदे गट)आरिफ जावेद शेख समाजवादी पार्टीप्रभाग क्रमांक - २२४पारक अमीन काँग्रेससादिया मर्चंट राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट)रुक्साना मेसानिया आपरुचि वाडकर शिवसेना (शिंदे गट)प्रभाग क्रमांक - २२५अजिंक्य धात्रक - उबाठाहर्षिता नार्वेकर - भाजपसुजाता सानप - शिवसेना (शिंदे गट)दीपक सिलन - आपप्रभाग क्रमांक - २२६मकरंद नार्वेकर - भाजपतेजल दीपक पवार -अपक्षप्रभाग क्रमांक - २२७गौरी नार्वेकर भाजपरेहाना शेख उबाठाकृष्णा साळवी जनता दललोरा डिसुजा अपक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.