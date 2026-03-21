Mumbai News: मुंबईतील ट्रायडंट हॉटेल अडचणीत! बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा आदेश; बीएमसीचा अल्टिमेटम, प्रकरण काय?

मुंबईचा मरीन ड्राइव्ह परिसर आणि आलिशान ट्रायडेंट हॉटेल सध्या चर्चेत आहे. याचे कारण एखादा सेलिब्रिटी कार्यक्रम नसून हॉटेलच्या परिसरावर बीएमसीने केलेली कठोर कारवाई आहे. बीएमसीच्या 'ए' वॉर्ड कार्यालयाने हॉटेल व्यवस्थापनाला एक कडक 'सांगित आदेश' जारी केला असून पूलसाइड गार्डनमध्ये बांधलेले बेकायदेशीर तात्पुरते बांधकाम तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत..हे प्रकरण हॉटेलच्या स्विमिंग पूलच्या परिसरात बांधलेल्या एका प्रचंड 'हँगरसारख्या' रचनेशी संबंधित आहे. बीएमसीच्या तपासणीत ही रचना अंदाजे २६ मीटर लांब, १ मीटर रुंद आणि ३.५ मीटर उंच असल्याचे आढळून आले. ती ॲल्युमिनियम चॅनल आणि पॅनल शीट्स वापरून बांधण्यात आली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, एवढ्या मोठ्या बांधकामासाठी महानगरपालिकेकडून कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती. बीएमसीने सुरुवातीला ११ मार्च रोजी मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३५४अ अंतर्गत काम थांबवण्याची नोटीस बजावली होती. .बीएमसीने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, हॉटेल व्यवस्थापनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि चूक सुधारण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. आदेशात म्हटले आहे की, सक्षम प्राधिकरणाची कोणतीही वैध परवानगी सादर न केल्यामुळे, ही रचना पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. जर हॉटेल व्यवस्थापनाने ते तात्काळ हटवले नाही, तर महानगरपालिका स्वतःच ते पाडून टाकेल. या कारवाईत झालेल्या सर्व खर्चाची आकारणी हॉटेलकडून केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. याशिवाय, एमएमसी आणि एमआरटीपी कायद्यांनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.