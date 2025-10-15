मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांसाठी बीएमसीची दिवाळी भेट! ४२६ सदनिकांच्या विक्री प्रक्रियेला सुरूवात होणार? अर्ज कधी आणि कुठे करायचा?

Mumbai Municipality House Lottery: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी जारी केली आहे. सर्वसामान्यांसाठी ४२६ सदनिकांच्या विक्री प्रक्रियेला सुरूवात केली आहे.
मुंबई : दिवाळी सण तोंडावर आला असून त्यानिमित्त पालिकेने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. मुंबईत घर घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. मात्र घरांच्या वाढत्या किंमती पाहता ते शक्य होत नाही. मात्र अशाच नागरिकांसाठी पालिकेने आनंदाची बातमी दिली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ही मुंबईकरांसाठी खास दिवाळीची भेट ठरणार आहे.

