Mumbai News: मुंबईकरांसाठी बीएमसीची दिवाळी भेट! ४२६ सदनिकांच्या विक्री प्रक्रियेला सुरूवात होणार? अर्ज कधी आणि कुठे करायचा?

मुंबई : दिवाळी सण तोंडावर आला असून त्यानिमित्त पालिकेने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. मुंबईत घर घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. मात्र घरांच्या वाढत्या किंमती पाहता ते शक्य होत नाही. मात्र अशाच नागरिकांसाठी पालिकेने आनंदाची बातमी दिली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ही मुंबईकरांसाठी खास दिवाळीची भेट ठरणार आहे. .बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ च्या विनियम १५ व ३३ (२०)(ब) अन्वये प्राप्त ४२६ सदनिकांच्या विक्रीसाठी महापालिकेकडून १६ ऑक्टोबर ते २१ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार असून याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे..महापालिका आयुक्त व प्रशासक भूषण गगराणी यांच्या निर्देशानुसार, नागरिकांना https://bmchomes.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावरून अर्ज करता येतील. अर्ज करण्याची प्रक्रिया १६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून सुरु होणार असून अंतिम सोडत २० नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे..दरम्यान, पात्र अर्जदारांची यादी आणि सोडतीचे निकाल अनुक्रमे १८ आणि २१ नोव्हेंबर रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जातील. घरांच्या सोडतीसंदर्भात माहिती व मदतीसाठी ०२२-२२७५४५५३ या क्रमांकावर किंवा bmchomes@mcgm.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे.