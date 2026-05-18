Mumbai Ahmedabad Highway Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची भीषण धडक; ३-४ ठार, २५ हून अधिक जखमी

पालघर / कासा: मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पुन्हा एकदा भीषण अपघाताने हादरला असून धानीवरी परिसरात वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या ट्रकला कंटेनरने जोरदार धडक दिल्याने भीषण दुर्घटना घडली. या अपघातात आतापर्यंत तीन ते चार जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त ट्रकमध्ये १०० पेक्षा जास्त वराडी प्रवास करत होते. चार वाजेच्या सुमारास भरधाव कंटेनर आणि वऱ्हाडाचा ट्रक यांच्यात जोरदार धडक झाल्याने ट्रकचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. अपघात इतका भीषण होता की अनेक प्रवासी ट्रकमध्ये अडकून पडले होते. घटनेनंतर परिसरात एकच आक्रोश पसरला. स्थानिक नागरिक, कासा पोलीस आणि बचाव पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमींना बाहेर काढण्याचे काम सुरू केले. या दुर्घटनेत वीस ते पंचवीस जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर कासा उपजिल्हा रुग्णालय येथे उपचार सुरू आहेत. काही गंभीर जखमींना पुढील उपचारासाठी अन्य रुग्णालयात हलविण्याची शक्यता आहे..अपघातामुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा सुरू केला असून अपघाताचे नेमके कारण शोधले जात आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार भरधाव वेग आणि निष्काळजीपणा हे अपघातामागील कारण असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर सातत्याने होत असलेल्या भीषण अपघातांमुळे पुन्हा एकदा रस्ते सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.